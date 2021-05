Kings Of Convenience revient avec la première nouvelle musique en 12 ans

De retour avec leur première nouvelle musique en 12 ans, le duo indie-pop Kings of Convenience a annoncé son prochain album tant attendu, Peace or Love, qui sortira le 18 juin via EMI Records. Pour fêter ça, ils ont également partagé le premier single de l’album, «Rocky Trail», maintenant disponible.

La douce puissance de «Rocky Trail» montre clairement que le groupe a conservé son talent d’écriture unique et son éloquence émotionnelle depuis leur dernier enregistrement ensemble. Les mélodies acoustiques envoûtantes sont accompagnées du violon et de l’approche à double voix distinctive de la paire pour créer quelque chose à la fois subtil et instantanément familier. Les paroles contemplatives touchent à des thèmes à la fois universels et personnels, des idées de perception et de regret.

«Un autre Eirik classique [Glambek Bøe] composition qui ignore habilement le plan couplet-refrain-couplet »explique Erlend [Øye] sur les origines de la chanson. «C’est de la musique pop, mais pas telle que nous la connaissons.» Le groupe annonce également son retour sur les côtes britanniques avec deux concerts au Salle des fêtes royales le 26 septembre. Il y aura une matinée l’après-midi et un spectacle en soirée.

Peace or Love est le son de deux vieux amis explorant la dernière phase de leur vie ensemble et trouvant de nouvelles façons de capturer cette magie insaisissable qu’ils ont si habilement conservée au fil des ans. L’album a été enregistré pendant cinq ans dans cinq villes différentes, et l’album est parfait pour la transition du printemps à l’été: 11 chansons sur la vie et l’amour avec la beauté séduisante, la pureté et la clarté émotionnelle que les fans du groupe ont appris à connaître. et l’amour.

Eirik Glambeck BoE et Erlend Oye se sont rencontrés à l’école de Bergen, en Norvège, et se sont d’abord produits ensemble dans le groupe de rock Skog avant de rompre et de former un duo en 1999. Le duo s’est imposé par inadvertance comme pionniers d’une nouvelle vague de musique acoustique intime. Ils ont sorti trois albums acclamés par la critique, qui les ont aidés à cultiver une base de fans dédiée, même si elle est plus que prête pour une nouvelle musique de Kings of Convenience. L’attente est finalement terminée.

Peace or Love de Kings of Convenience sort le 18 juin et est maintenant disponible en précommande.