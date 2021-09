Kings of Leon lance un NFT dans l’espace à bord d’une mission SpaceX

L’Inspiration4 de SpaceX – “la première mission entièrement civile en orbite” – devrait être lancée mercredi 15 septembre (ou jeudi 16), et les rois de Leon ont annoncé qu’ils enverraient un jeton non fongible (NFT) de leur morceau “Time in Disguise” sur le vol spatial révolutionnaire.

Les supérieurs d’Inspiration4 ont récemment mis en lumière la “poignée d’objets uniques qui entreront en orbite” à bord du vol de trois jours, y compris le jeton non fongible “Time in Disguise” des Kings of Leon, qui a généré près de 2 millions de dollars. des ventes d’albums NFT plus tôt cette année. Le produit du NFT à destination de l’espace – ainsi que les autres articles qui accompagneront les quatre passagers d’Inspiration4 – seront toutefois mis aux enchères au profit de l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude.

“Time in Disguise”, le septième morceau du huitième album studio de Kings of Leon, basé à Nashville, When You See Yourself de mars 2021, deviendra alors “la toute première chanson NFT à être jouée en orbite”. Hayley Arceneaux, 29 ans, une survivante d’un cancer pédiatrique qui a reçu un traitement à St. Jude, servira de médecin-chef à Inspiration4, devenant ainsi la plus jeune Américaine à entrer dans l’espace.

De plus, des responsables de la société ont indiqué qu’Arceneaux “jouera au NFT à bord du véhicule SpaceX Dragon”, le triple lauréat d’un Grammy Kings of Leon ayant enregistré “une performance inédite” de “Time in Disguise” pour l’occasion.

Selon la liste de la NFT sur YellowHeart – que les Chainsmokers ont co-lancé – l’enchérisseur gagnant « recevra l’iPhone 12 utilisé par l’équipe d’Inspiration4 pour jouer à la NFT en orbite », en plus d’avoir la chance de rencontrer l’équipe d’Inspiration4 et les Kings. de Léon, avec « voyage et hébergement inclus ». L’enchère NFT a déjà commencé (l’enchère actuelle était de 50 000 $ au moment de la publication de cet article) et devrait se terminer le lundi 20 septembre.

Abordant leur implication dans l’initiative caritative dans un communiqué, Kings of Leon, 22 ans, a déclaré en partie : « Nous sommes honorés de participer à ce voyage historique dans le but de collecter des fonds pour St. Jude, et nous envoyons tout notre meilleur à l’équipage d’Inspiration4.

Des vestes de mission présentant des « œuvres d’art uniques » créées par des patients de St. Jude, 66 livres de houblon que Samuel Adams brassera (au retour du vol spatial) dans un « hors -of-this world beer”, un ukulélé Martin Guitar que le membre d’équipage Chris Sembroski a l’intention de jouer pendant le voyage, et “50 art NFT de 50 artistes différents”.

Alors que l’on pourrait s’attendre à ce que ces NFT rapportent des sommes substantielles car ils font partie d’un voyage dans l’espace, certaines données suggèrent que le marché plus large des jetons non fongibles pourrait se tarir. De plus, les ventes de NFT ont alimenté de multiples controverses et batailles juridiques dans l’industrie de la musique jusqu’à ce point en 2021, y compris une confrontation entre Jay-Z et Damon Dash ainsi que des critiques fermes de A Tribe Called Quest.