King’s X travaille sur les illustrations de son prochain album studio

KING’S X guitariste Ty Tabor a parlé à Télé pour enfants sur l’avancement des sessions d’enregistrement pour le suivi du groupe aux années 2008 « XV » album. Il a déclaré: « Nous avons terminé, nous avons terminé. Et nous travaillons déjà sur les illustrations. Nous avons déjà rendu tous les crédits et tout le reste. C’est donc chose faite. «

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un titre pour l’enregistrement, Tambourin a déclaré: « Il y en a, mais je ne vais pas le dire encore, car avant qu’il n’y ait un art final, final sur quelque chose, tout est sujet à changement. »

Le mois dernier, KING’S X leader Doug Pinnick Raconté Parler de métal que le nouveau LP du groupe avait déjà été masterisé. « C’est chez la maison de disques, et ils commencent la campagne », a-t-il déclaré. « Nous allons lentement parce que nous essayons de comprendre avec toute cette histoire de COVID et toutes les choses qui se passent. Nous voulons sortir le disque sans beaucoup de distractions et tomber malade sur la route ou juste tous les controverse. Nous voulons juste attendre un peu plus longtemps et faire les choses correctement. «

Concernant la direction musicale du nouveau KING’S X Matériel, Pinnick a déclaré: « Chaque chanson est complètement différente de l’autre – mixée et sonore ; tout. Nous avons pris chaque chanson et avons essayé de faire comme LES BEATLES Album ‘White’ et asseyez-vous simplement avec une chanson et dites, ‘Donnons-lui ce dont il a besoin.’ je n’ai pas besoin d’avoir mon Doug Pinnick ton graveleux si j’ai besoin d’un Paul Mccartney-type son. Ty [Tabor], il réparait ses guitares pour en faire… ‘C’est comme une chanson quelconque. Faisons-en ce qu’il est, mais soyons toujours KING’S X.’ Donc je pense que ça sonne comme KING’S X mais j’espère que tout le monde sentira que nous avons fait un autre pas en avant. Le but est juste d’essayer d’aller de l’avant [while] regarde toujours en arrière. Il y a beaucoup de choses sur ce disque qui rappellent KING’S X totalement, mais il y a ce nouveau KING’S X, Je pense. Sur le plan sonore, nous sommes vraiment excités car c’est un disque analogique complet sauf avec Outils professionnel. Il a été conçu avec de l’analogique – tout – et il a été masterisé sur bande analogique et même égalisé avec des égaliseurs à tubes analogiques pour saturer la bande et obtenir une compression au lieu de chiffres. Il n’y a donc pas de chiffres sur cet enregistrement. Alors quand vous l’entendrez, ça vous ramènera un peu en arrière. On dirait que vous avez sorti un vrai disque dans les années 70, du point de vue sonore. C’est comme si les choses vous sautaient aux yeux, et puis elles ne le font pas. C’est comme, vous vous dites : ‘Wow, la basse est énorme, mais je peux entendre tout le reste’, parce que vous pouvez presque y mettre les mains. [Producer and engineer] Michel Parnin vient de faire un travail incroyable – un travail minutieux – pour que cela sonne comme un disque que vous pouvez mettre et jouer pour toujours. »

Quant à une date de sortie possible pour le nouveau KING’S X album, Doug a déclaré: « 2022. C’est tout ce que nous pouvons vraiment dire à ce stade. Parce que nous ne voulons pas nous engager dans quelque chose parce que nous ne savons tout simplement pas ce qui se passe. Les gens ont attendu [laughs] Si longtemps. C’est terrible, mais j’espère que de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Parce que nous n’avons pas mis de KING’S X enregistrer dans 13, 14 ou 15 ans – j’ai perdu le compte. »

Le nouveau KING’S X LP a été masterisé en juin au Bernie Grundman Mastering installation à Hollywood, en Californie,

En avril dernier, Pinnick Raconté Shawn Ratches de Laughingmonkeymusic sur le nouveau KING’S X matériel : « J’ai eu des chansons assez folles, en termes de changement de temps, parce que j’ai écouté beaucoup de MESHUGGAH et merde comme ça. Ce n’est pas KING’S X, mais cette saveur entre en jeu. Imaginez John Bonham jouant avec MESHUGGAH… Mais Ty et Jerry [Gaskill, drums] chantent beaucoup aussi. Je dis aux gens, c’est comme de [THE BEATLES‘ classic song] ‘Penny Lane’ au plus lourd MESHUGGAH – c’est un mélange de quelque chose entre les deux. Et une chanson à l’autre sonne presque différemment, presque au point qu’elles sont elles-mêmes des morceaux individuels, comme FLOYD ROSE l’habitude de faire. Nous avons des violons et d’autres choses dedans. J’ai des claviers et toutes sortes de choses pour améliorer les choses — du piano. Rien d’exagéré, mais comme [Jimi] Hendrix fait et des gens comme ça – de grandes choses qui entrent et sortent qui lui donnent cette longévité, je dirais. Des choses que vous entendez et dites, ‘Oh, wow. C’est super.’ Cette petite chose là-bas. Donc c’est pris Michael longtemps pour le mixer, car il a beaucoup de morceaux. »

KING’S X a été mis à l’écart par plusieurs problèmes de santé ces dernières années, notamment Pinnickles deux opérations de hernie et deux crises cardiaques presque mortelles subies par Gaskill.

En octobre 2019, KING’S X annulé toutes ses dates de tournée précédemment annoncées pour l’année afin que Gaskill pourrait subir des « procédures » cardiaques non divulguées.

« XV » était KING’S Xl’album le mieux classé depuis les années 1996 « Bonbon aux oreilles ».

En 2005, VH1 inclus KING’S X dans sa liste des « 100 plus grands artistes du hard rock ».



