Kingsley Ben-Adir parle d’Obama, Malcolm X et Marvel – WWD

CANNES, France — Se prélasser sur le toit-terrasse de l’hôtel Martinez à Cannes, Kingsley Ben-Adir profite de la vue imprenable. C’est sa première fois à Cannes, ici pour être honoré par le joaillier Chopard à l’occasion du 20e anniversaire de son prix convoité pour les acteurs de la relève.

«C’est un peu fou», dit-il à propos de ce qui a été un week-end tourbillonnant jusqu’à présent. Il a rencontré Spike Lee – “une icône” – et Tahar Rahim, la star française qu’il considère comme l’une des raisons pour lesquelles il est devenu acteur en premier lieu. Ben-Adir a dédié son prix à Rahim et à sa performance dans « Un prophète » lors de la cérémonie de vendredi soir. “Ce film signifiait tellement pour moi, et j’occupais une place spéciale pour lui”, a-t-il déclaré.

Après avoir obtenu son diplôme de la Guildhall School of Music & Drama il y a dix ans, en 2019, Ben-Adir avait une poignée de rôles à la télévision, dont «Vera», «Deep State», «Peaky Blinders» et «The OA» à son actif. Mais s’il a longtemps été considéré comme une étoile montante, l’année dernière a projeté le joueur de 35 ans dans la stratosphère.

Au cours de la dernière année, il a joué deux icônes américaines : le président Barack Obama dans la mini-série de HBO « The Comey Rule » et Malcolm X dans le premier film de Regina King « One Night in Miami ». Les rôles ont généré un buzz sur les récompenses et lui ont valu un clin d’œil au BAFTA EE Rising Star Award.

Ce fut une période de cinq mois de travail intense, tournant les rôles dos à dos, tout en ajoutant quelques apparitions rom-com, face à Zoë Kravitz dans “High Fidelity” et Anna Kendrick dans “Love Life”, ainsi qu’un épisode de l’anthologie de science-fiction « Soulmates ».

« Je n’avais jamais eu autant de règles, se souvient-il. « Je regarde en arrière et je me dis ‘Oh, c’était tellement amusant de travailler de cette façon.’ Je ne sais pas si je retravaillerai un jour de cette façon. Il y avait quelque chose d’une nature de travail à ce sujet, comme si j’avais eu l’un après l’autre et ils sont tous venus à peu près en même temps. Obama et Malcolm X n’étaient qu’à quelques jours d’intervalle.

Le Trophée Chopard est un beau serre-livre pour cette année intense. « Vous voulez que le travail que vous faites, s’il est bon, soit reconnu. C’est pourquoi j’aime la télévision et le cinéma plus que le théâtre, cela peut aller plus loin. Les gens peuvent le regarder partout et j’adore ce côté-là », a-t-il déclaré.

“Malcolm était une telle joie de travailler, de l’étudier et de passer autant de temps avec lui, d’essayer de comprendre qui il était et ce qui se passait pour lui à ce moment-là. C’était fascinant à faire dans un laps de temps aussi restreint. J’ai adoré chaque minute”, a ajouté l’acteur.

Il remercie King d’avoir tenté sa chance avec lui. « Je ne serais pas ici sans Regina. Je sais que c’était un choix difficile pour elle », a-t-il déclaré. Quelqu’un d’autre a abandonné le rôle quelques semaines seulement avant le tournage. Le rôle se résumait à trois comédiens. “Il se trouve que je suis le plus expérimenté, et ce n’était pas une décision facile parce que je sors du Royaume-Uni et la situation est un peu sensible en ce moment”, dit-il à propos des fortes tensions raciales aux États-Unis.

“Elle était juste une personne merveilleuse avec qui travailler de manière créative, sa compréhension du processus d’acteur et la façon dont elle nous a en quelque sorte permis de jouer avec. On n’a toujours pas compris à quel point le processus de réalisation de ce film était spécial. L’honneur de jouer Malcolm X, comme si je venais de jeter tout ce que j’avais dedans. J’ai eu deux semaines pour me préparer », a-t-il déclaré.

Ben-Adir ne l’a pas vue en personne depuis le tournage terminé il y a un an et demi. Malheureusement, les deux se manqueront à Cannes, car le réalisateur est attendu en ville vendredi. “Je veux juste lui envoyer un peu d’amour”, a-t-il déclaré.

Jouer Obama face à l’ancien directeur du FBI de Jeff Daniel James Comey était tout aussi intense. “Avec le recul, j’ai eu beaucoup d’anxiété autour d’Obama qui n’a pas été abordée”, a-t-il révélé. “Après la première répétition, j’étais vraiment secoué, vraiment secoué.”

Travailler avec le vétérinaire de l’industrie Daniels l’a mis à l’aise. “Travailler avec Jeff est probablement la leçon d’acteur la plus importante que j’ai eue, juste pour le regarder comme un vieux pro, une vieille école, super concentré et imperturbable. C’était intimidant à bien des égards et c’était vraiment intéressant d’être avec cette force. Il m’a donné des indications, et un petit clin d’œil ici, et je me suis dit : « Qu’est-ce qui se passe ? Et en plus de ça, vous jouez à Obama. Mais ensuite, je me suis mis à l’aise et je suis parti, et c’était bien parce que je travaillais avec un si bon acteur et il était là tout le temps.

L’acteur est en pause après le festival. Bien qu’il soit aussi officiel que sa page IMDb, Ben-Adir jure que son rôle dans le nouveau spin-off de Marvel “Secret Invasion” n’est pas confirmé.

Ici, il s’engage à rester hydraté dans la chaleur du sud de la France, en buvant du Pellegrino directement d’une bouteille en verre vert dans un costume en lin crème clair. “C’est un peu ‘Great Gatsby'”, dit-il à propos du costume Brunello Cucinelli. Mais le look pimpant du jour est unique pour le festival.

“Ce n’est pas comme ça que je me promène dans Kentish Town”, explique le North Londonien. Pourtant, il a été stupéfait en Dior personnalisé lors de la cérémonie des BAFTA plus tôt cette année, stylé par Zadrian + Sarah. Debout à 6 pieds 3 pouces, il a des looks de mannequin en costume.

« J’en apprends davantage sur ce que j’aime et ce que je n’aime pas. J’aime le confort. Je ne suis pas très intéressé par la mode, si je suis honnête. J’ai quelques vieux pantalons et vieux T-shirts », dit-il. A-t-il des créateurs préférés ou veut-il assister à des spectacles ? “Non, pas vraiment. Mais personne ne m’a encore demandé. Designers, préparez ces invitations.