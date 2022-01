Kingsley Coman, Corentin Tolisso et Omar Richards reviennent à l’entraînement du Bayern Munich

Après la défaite de vendredi contre le Borussia Mönchengladbach, il y a de bonnes nouvelles du terrain d’entraînement du Bayern Munich. Selon FCBayern.com, Corentin Tolisso, Kingsley Coman et Omar Richards se sont tous remis de leurs infections au COVID-19. Le trio est revenu aujourd’hui dans la Säbener Strasse et a participé à un entraînement individuel.

Coman et Richards ont tous deux terminé les séances de course à pied, tandis que Tolisso s’est avéré être plus avancé dans sa récupération car il a pu participer à un « entraînement de substitution » le matin. Cependant, il reste à voir si les rapatriés seront en forme à temps pour le match de Bundesliga de la semaine prochaine contre le FC Köln.

« Nous verrons quels joueurs seront alors disponibles contre Cologne », a déclaré l’entraîneur-chef Julian Nagelsmann lors de la conférence de presse d’après-match d’hier soir. « Je ne m’attends pas à ce qu’un nombre extrêmement important de rapatriés soient pris en compte pour les onze premiers maintenant. »

En plus d’avoir été testés positifs au COVID-19, les Français Coman et Tolisso auraient également des problèmes musculaires.