Kingsley Coman “déçu” par l’offre de contrat du Bayern Munich

Selon Sky Deutschland, Kingsley Coman serait mécontent de l’offre de prolongation de contrat du Bayern Munich. Le journaliste de Sky Sport, Max Bielefeld, a fourni trois points clés de spéculation dans la dernière mise à jour de la saga des contrats :

Les Bavarois auraient proposé une augmentation d’un million d’euros sur le salaire actuel de Coman, une offre qui l’aurait déçu. De plus, France International est mécontent que son concurrent d’aile Leroy Sané bénéficie d’une rémunération nettement plus élevée. «Ce n’était pas suffisant pour Coman. Il est déçu de l’offre », dit Bielefeld.

Photo de M. Donato/FC Bayern via . De plus, le joueur de 24 ans ressent un manque d’appréciation de la part de la direction du Bayern Munich. L’une des raisons en était le maillot numéro “10” donné à Sané lorsqu’il a rejoint Die Roten en provenance de Manchester City. Sky affirme que c’était l’aspiration à long terme de Coman de représenter le prestigieux #10, qui était auparavant porté par la légende du club Arjen Robben. Depuis le départ du Néerlandais en 2019, cependant, ce numéro a ensuite été attribué à Philippe Coutinho dans son prêt d’un an du FC Barcelone et maintenant, à Sané à partir de la saison 2020/21. S’étant senti sous-estimé dans son club actuel, Coman veut maintenant quitter le Bayern et serait intéressé par un transfert en Premier League anglaise. Cependant, les géants allemands ont fixé des frais de transfert à neuf chiffres pour l’ailier, un chiffre jugé inabordable pour les parties intéressées telles que Chelsea FC et Manchester United.

Après avoir pris en compte le prix demandé élevé par le Bayern et le fait que Coman a encore deux ans sur son contrat actuel, Sky a conclu qu’un départ cet été semble “peu probable”.