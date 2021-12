Kingsley Coman du Bayern Munich dit qu’il a « plusieurs options » concernant son avenir

Ce n’est un secret pour personne que Kingsley Coman et ses représentants cherchaient activement à s’éloigner du Bayern Munich pendant le mercato estival, mais rien ne s’est finalement concrétisé pour l’ailier français. Il était même allé jusqu’à embaucher Pini Zahavi pour tenter de négocier un transfert vers la Premier League, qui était sa destination préférée, mais l’a par la suite licencié lorsqu’il n’a pas pu trouver un club suffisamment intéressé pour acheter Coman.

Le contrat actuel de Coman au Bayern expire en juin 2023 et il faudra peut-être beaucoup de convaincre le Bayern pour le faire rester et renouveler son contrat avec le nombre d’options dont il dispose. S’exprimant plus tôt cette semaine, il a déclaré qu’il avait « plusieurs options », mais que la porte « n’a pas claqué pour rester ici » (Abendzeitung). Pour l’instant, il a déclaré qu’il était pleinement concentré sur la fin de la saison avec le Bayern, mais les discussions devront s’intensifier en ce qui concerne son avenir au cours de l’été. « Pour le moment, je veux juste terminer la saison et donner le meilleur de moi-même. Nous verrons après cela, mais c’est encore un peu faux », a-t-il déclaré.

La situation financière actuelle du Bayern ne facilitera certainement pas les choses en termes de négociation d’un nouveau contrat pour Coman. Ils ont enregistré des pertes de plus de 150 millions d’euros à la suite de la pandémie de coronavirus qui a interrompu les matchs pendant près de trois mois et empêché les fans de l’Allianz Arena pendant la majeure partie des 18 derniers mois. L’État de Bavière revient également à des restrictions strictes sur les coronavirus et le Bayern sera sans fans à l’Allianz Arena pour le reste de 2021 et très probablement une partie décente de 2022. Le club est également déjà confronté à des batailles difficiles en essayant de négocier de nouveaux contrats pour les deux. Serge Gnabry et Niklas Sule. Comme Coman, Sule a des options ailleurs et pourrait très bien opter pour un transfert loin du Bayern car son contrat doit expirer cet été.

« Nous avons eu des discussions bien sûr. Le club continuera à parler à mon agent et nous aurons peut-être des nouvelles bientôt », a révélé Coman, suggérant qu’il y avait déjà eu des discussions préliminaires entre ses représentants et le club. Il a dit qu’il avait toujours voulu jouer pour un « top club », mais a déclaré : « Le FC Bayern est un top club, l’un des plus grands d’Allemagne et du monde. Je suis très reconnaissant pour tout ce qui a été fait pour moi.

Alors que tout ce que Coman a dit suggère qu’il pourrait très bien rester, les actions qu’il a entreprises au cours de l’été semblent indiquer davantage la direction dans laquelle il essaie de le pousser à s’éloigner. Il a été dans une forme décente pour Julian Nagelsmann et a marqué un but crucial lors de la victoire 3-2 de Der Klassiker contre le Borussia Dortmund, donc s’il continue à performer, sa valeur ne fera qu’augmenter pour le Bayern et les clubs d’achat potentiels.

