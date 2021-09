Kingsley Coman du Bayern Munich n’a pas pu remplacer le FC Barcelone en raison d’une sortie inattendue aux toilettes

in

Après une autre brillante performance pour le Bayern Munich par le prodige de 18 ans, Jamal Musiala ce week-end, il était clair que Julian Nagelsmann s’appuierait sur l’ailier allemand lors du choc contre le FC Barcelone. Kingsley Coman faisait également partie des plans de Nagelsmann, mais un voyage imprévu aux toilettes a réduit ce rôle à une entrée à la 82e minute.

Peu de temps après que Musiala ait préparé Lewandowski pour le but 2-0 après que le tir initial de Musiala soit sorti des boiseries devant le filet, son temps sur le terrain était censé se terminer. Kingsley Coman était prêt à entrer en jeu et le quatrième arbitre allume le tableau d’affichage avec les voyants “42” et “11”. Cependant, aucune substitution de ce type n’a été effectuée.

Alors qu’est-il arrivé à Coman ? Le Français a attendu jusqu’à la 82e minute avant d’être remplacé et a eu un impact minimal dans le match. Alors pourquoi Coman a-t-il été retenu sur le banc ?

Il s’avère que Coman avait des problèmes d’estomac et n’était pas prêt à entrer dans le match. “Kingsley a eu quelques problèmes d’estomac peu de temps avant d’être remplacé. C’est pourquoi nous avons dû attendre un moment la fin de la visite aux toilettes », a déclaré Nagelsmann après le match.

C’est un incident assez drôle et peut sembler idiot pour beaucoup (probablement pas Eric Dier, cependant), mais montre simplement que des athlètes incroyables sont toujours humains. Si vous devez y aller, vous devez y aller. L’incident le plus drôle d’une visite aux toilettes lors d’un match de sport professionnel est peut-être lorsque le joueur des Boston Celtics, Paul Pierce, a simulé une blessure lors de la finale de la NBA pour se rendre aux toilettes.

Si vous n’avez pas vu cela, vous devez absolument le faire. Paul Pierce a tellement dû soulager sa vessie lors d’un match des finales de la NBA qu’il a fait semblant d’être blessé et a été transporté en fauteuil roulant jusqu’aux vestiaires. Seulement pour revenir moins de deux minutes de jeu plus tard, il s’est remarquablement remis de sa « horrible blessure » ​​et a immédiatement réintégré le jeu. En fait, le joueur a reçu une ovation debout pour son engagement à lutter contre cette “blessure”.

C’est une histoire amusante.