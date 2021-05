Kingsley Coman du Bayern Munich ne fait pas la lumière sur l’état de la négociation du contrat

Vendredi, l’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman a fait l’objet d’une conférence de presse pour l’équipe nationale française et lorsque la discussion s’est déplacée vers les rumeurs entourant un transfert potentiel – et ses lourdes exigences salariales pour une prolongation de contrat – le joueur de 24 ans l’a fait. pas offrir beaucoup plus qu’une reconnaissance que son entourage est en négociations avec les Bavarois.

«Il y a des négociations», a déclaré Coman (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Les négociations sont toujours en cours.

C’est extrêmement intéressant étant donné les rebondissements que cette histoire a pris ces dernières semaines. Tout d’abord, nous avions entendu dire que des clubs comme Manchester United et Chelsea étaient impatients de faire une enquête sur Coman, puis nous avions entendu que l’entourage de Coman avait engagé le super-agent Pini Zahavi pour travailler sa magie.

Aux dernières nouvelles, cependant, le membre du conseil d’administration du Bayern Munich, Uli Hoeneß, a fait des déclarations sur la réticence du club à bouleverser sa structure salariale. Au final, Coman veut être payé comme Leroy Sane.

Son contrat devant expirer en 2023, cette saga pourrait s’éterniser. Accrochez-vous, la route va être cahoteuse.