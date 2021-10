Kingsley Coman du Bayern Munich s’est séparé de Pini Zahavi après avoir échoué à lui trouver un nouveau club

Ce n’est un secret pour personne que Kingsley Coman était désespéré de quitter le Bayern Munich cet été, après avoir clairement indiqué que la Premier League était sa destination préférée. Ses exigences salariales élevées ont compliqué les négociations pour un nouvel accord potentiel avec le Bayern, similaire à la situation que le club a vécue avec David Alaba avant qu’il ne parte finalement pour le Real Madrid. Le contrat actuel de Coman court jusqu’en juin 2023, mais alors que les négociations pour un nouvel accord échouent au Bayern, la nécessité de trouver un nouveau club est primordiale pour lui, bien que Julian Nagelsmann ait déclaré qu’il aimerait que l’ailier reste.

Selon Fussball Transfers, Coman avait mis en œuvre une sorte de directive pour son agent, Pini Zahavi, qui représente également Robert Lewandowski du Bayern. Il avait dit à Zahavi qu’il se séparerait de lui s’il ne parvenait pas à lui trouver un nouveau club d’ici la fin du mercato estival. Bien sûr, aucun nouveau club n’a été trouvé et Coman s’est récemment séparé de Zahavi.

Il était entendu entre Coman et Zahavi que ce dernier explorerait la place de marché de la Premier League en Angleterre pour tenter de trouver le meilleur prétendant à l’ailier français, mais il n’a rien pu obtenir de concret. Au lieu de cela, il n’a reçu que des expressions sporadiques d’intérêt potentiel de Chelsea et de Manchester United, qui ont tous deux concentré leurs efforts ailleurs dans la fenêtre de transfert. Manchester United a finalement fait venir Jadon Sancho du Borussia Dortmund, Raphael Varane du Real Madrid et Cristiano Ronaldo de la Juventus tandis que Chelsea a ramené Romelu Lukaku de l’Inter Milan. Aucun des deux clubs n’avait vraiment besoin de Coman.

Coman n’avait engagé Zahavi que pour une courte période, et le super agent n’a pas fait ce pour quoi il avait été spécifiquement engagé. Cela n’a pas non plus aidé la fortune de Coman cette saison que Nagelsmann ait parfois montré une préférence pour Leroy Sane, Serge Gnabry et Jamal Musiala dans les positions larges derrière Lewandowski. Jusqu’à présent cette saison, Coman n’a fait qu’un total de sept apparitions dans toutes les compétitions, n’ayant commencé qu’une seule fois. Le manque de minutes ne fait que réduire son attrait pour les clubs potentiellement intéressés.