Kingsley Coman du Bayern Munich souffrant d’une blessure au mollet, devrait manquer le match du RB Leipzig, incertain pour le FC Barcelone

Selon le journaliste tzigane Manuel Bonke, l’ailier du Bayern Munich et international français Kingsley Coman a déjà quitté l’équipe de France et est de retour à Munich.

Coman aurait subi une IRM, qui a montré une « anomalie structurelle » dans son mollet. Ce que cela signifie exactement pour le statut de Coman est à débattre à ce stade. Au minimum, Coman devrait manquer le match de ce week-end contre le RB Leipzig :

Kingsley #Coman ist bereits zurück à Munich. Die MRT-Bilder, die vom französischen Verband aufgenommen wurden, zeigen eine kleinere strukturelle Auffälligkeit. Auch hier möchte sich die medizinische Abteilung des #FCBayern noch ein genaueres Bild machen. #RBLFCB – Manuel Bonke (@mano_bonke) 7 septembre 2021

RMC Sport indique que la blessure de Coman n’est pas grave et qu’il pourrait potentiellement être de retour pour le match de Ligue des champions du Bayern Munich contre le FC Barcelone mardi prochain. Reste à voir comment les Bavarois surveilleront et traiteront Coman, cependant. Compte tenu de la longue histoire de blessures du Français, le Bayern Munich pourrait être enclin à traiter cette reprise de manière conservatrice dans l’espoir de le garder en bonne santé plus tard dans la saison.