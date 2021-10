Kingsley Coman est l’une des signatures préférées de Xavi – rapport

Selon la plupart des rapports et la logique, Xavi sera nommé le prochain manager de Barcelone dans les prochains jours. Son mandat commencera près du fond de l’histoire récente de Barcelone et il sera obligé de s’adapter à la volée.

Une partie de son adaptation sera une formation 4-3-3 qui a besoin d’un duo d’ailiers offensifs classiques. L’un des ailiers que Xavi aimerait avoir au sommet est Kingsley Coman.

Actuellement, le Français est au Bayern et ses pourparlers de prolongation de contrat n’ont encore rien donné de sûr. Son contrat actuel se termine en 2023 et si Xavi peut faire une course impressionnante au Barça au cours des six prochains mois, alors peut-être.

Le rapport estime que Coman pourrait être disponible pour environ 55 millions d’euros l’été prochain, s’il ne renouvelle pas, et note également qu’il n’a commencé qu’un match jusqu’à présent cette saison pour le Bayern.

Le fait est que cela n’arrivera probablement toujours pas.