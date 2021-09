Kingsley Coman et Tolisso, possibles victimes contre le Barça

09/09/2021

Le à 17:44 CEST

Le Bayern Munich a été l’une des équipes qui a le plus souffert de l’arrêt de l’équipe nationale, avec cinq joueurs retirés prématurément des concentrations avec leurs équipes nationales respectives. Thomas Müller, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Corentin Tolisso et Alphonso Davies sont rentrés à Munich blessés, mais aucun gravement. Cependant, Coman et Tolisso ne se sont pas encore entraînés avec le groupe et le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, a confirmé ce jeudi lors de la présentation Sabitzer qu’ils ne seront pas disponibles pour le match qui affrontera Leipzig ce samedi..

Corentin Tolisso s’est blessé au mollet lors d’un entraînement avant le choc contre la Bosnie le 1er septembre et a dû quitter la concentration de l’équipe de France. Salihamidzic a confirmé son retrait : « Sa blessure n’est pas si grave. Nous essaierons de vous le rembourser dans les plus brefs délais car nous en avons besoin“.

Pour sa part, Kingsley Coman a été le dernier à rejoindre la liste des handicapés de l’équipe bavaroise et est le moins susceptible d’atteindre le première en Champions contre Barcelone, selon ‘Bild’. Après avoir subi une IRM, le Français a détecté une “anomalie structurelle au mollet” et son évolution marquera sa disponibilité.

Le Bayern Munich affrontera Leipzig ce samedi à 18h30 et le FC Barcelone mardi prochain à 21h00. L’équipe bavaroise a devant elle deux chutes très exigeantes, qu’elle atteint avec les défaites de Coman et Tolisso, et avec un grand nombre de joueurs qui viennent de rentrer de blessure.