Kingsley Coman pense que le patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, parle très vite

in

L’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman a reçu un coup lors de sa seule apparition en pré-saison et a quitté le match bien avant qu’il ne soit censé le faire.

Coman, qui a subi des contusions aux côtes et est depuis retourné sur les terrains d’entraînement, connaît le talent que les Bavarois ont sur la liste et est ravi d’être sur le terrain avec ses coéquipiers – et devant les fans cette saison.

« Nous sommes vraiment impatients de jouer à nouveau devant nos fans. Cela signifie beaucoup pour nous de pouvoir à nouveau jouer devant eux. Nous essaierons de tout gagner cette saison pour eux », a déclaré Coman à beIN Sports (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia).

Coman s’est bien adapté depuis son retour de service international avec la France, mais a remarqué une chose avec le nouveau manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann : il parle vite… vraiment très vite.

« Il a beaucoup d’idées. Il parle vite et dit beaucoup de choses en peu de temps », a déclaré Coman. “Il faudra un certain temps pour s’y habituer, mais une fois que nous serons tous ensemble, je pense que l’équipe va vraiment s’améliorer.”

Peut-être que Julian Nagelsmann peut être le porte-parole de Micro Machines pendant l’intersaison ?