Kingston lance des SSD externes USB-C 3.2 Gen 2×2 avec un débit de transfert allant jusqu’à 2 000 Mo/s | La technologie

Le stockage portable continue d’évoluer et offre déjà des vitesses à la hauteur des SSD NVMe internes, un exemple en sont les nouvelles unités Kingston XS2000 avec 2 Go / s et jusqu’à 2 To de capacité.

L’époque où nous devions nous contenter de l’USB 2.0 qui nous offrait des vitesses d’écriture réelles de 10 Mo/s est révolue. Ils semblaient fous, car Internet à l’époque était encore pire, mais la réalité est que les attentes étaient interminables, quelle que soit leur utilité.

Heureusement, l’industrie du stockage s’est améliorée comme aucun autre domaine de l’informatique au cours des 10 dernières années, nous apportant des appareils comme celui qui figure désormais dans cette actualité.

Et c’est que Kingston a lancé de nouveaux SSD externes ultra-rapides dans des tailles de 500 Go, 1000 Go et 2000 Go. Nommés Kingston XS2000, les nouveaux lecteurs USB-C utilisent l’interface USB 3.2 Gen 2×2 et offrent des vitesses de lecture et d’écriture de 2000 Mo/s, ce qui équivaut à un NMVe d’il y a deux ans.

En termes de taille et de poids, nous parlons de très petits souvenirs, ayant une taille légèrement plus grande qu’une clé USB traditionnelle, afin que nous puissions les transporter même dans notre poche si nécessaire lorsque nous allons avec la PS5 chez des amis.

Pour ceux qui ne savent pas, L’USB 3.2 Gen 2×2 est la nouvelle norme de vitesse de l’USB-IF (USB Implementers Forum) qui apporte des vitesses de 20 Gbps pour la première fois, le maximum atteint par les protocoles USB à ce jour.

Comme toujours, ce pic de vitesse est si élevé, comme c’est le cas des 2 000 Mo/s du Kingston, donc Ils ne seront donnés que via le port USB-C de l’ordinateur et uniquement si notre PC est compatible avec celui-ci, ce qui au milieu de 2021 n’est pas la norme.

La bonne partie, il semble que peu à peu USB commence à traquer Thunderbolt après des années de retard. Espérons que de plus en plus d’appareils le portent et que nous commençons à profiter de vitesses décentes dans le monde du stockage portable.