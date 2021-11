Kingston Rossdale ‘Memba Lui ?!

locale de Los Angeles Kingston Rossdale a passé sa vie dans les lumières vives d’Hollywood – avec un mohawk blanchi, des vêtements vintage super élégants – en tant que premier-né de la royauté rock and roll de l’époque Gwen Stefani et Gavin Rossdale.

Kingston est le plus vieux des avortons punk-rock de Gwen et Gavin … il a deux autres frères et sœurs célèbres, dont son frère de 13 ans Zuma Rossdale et le plus petit des cool kin 7 ans Apollo Rossdale.

Kingston continue de vivre sa meilleure vie en tant qu’artiste incontournable et en herbe de LA.

Devinez à quoi il ressemble maintenant à 15 ans !