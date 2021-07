KingSwap et Technicorum annoncent le lancement de Gennix | Invezz

KingSwap, incubateur de projets DeFi et NFT innovants, et Technicorum, groupe informatique spécialisé dans les actifs numériques, annoncent aujourd’hui le lancement en août de leur plateforme commune de microcrédit Gennix. Gennix est un protocole de prêt et de prêt d’actifs numériques décentralisé et sans friction qui s’appuiera sur Binance Smart Chain (BSC), tirant parti des solutions de mise à l’échelle de la couche 2. Il s’adresse aux entrepreneurs, aux investisseurs, aux professionnels en activité et à d’autres groupes. Gennix vise à créer un système équitable qui génère des revenus pour tous les investisseurs grâce à l’utilisation de boosters de performance et de faibles ratios de garantie. Son objectif ultime est de combler le fossé entre riches et pauvres.

Plateforme de prêt décentralisée et efficace

La plate-forme de prêt et d’emprunt innovante et efficace permet aux investisseurs à long terme de générer plus d’intérêts sur les actifs qu’ils prêtent. Gennix accorde également à ses utilisateurs l’accès à des outils financiers sophistiqués via une plate-forme d’options binaires. Le chef de projet Gennix, Keefe Tan, a commenté :

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz. « De nombreuses plateformes de prêt / prêt DeFi / CeFI existantes nécessitent des garanties excessives pour que les utilisateurs puissent emprunter. Ils facturent également des frais de plateforme élevés et offrent des rendements insatisfaisants. Gennix inverse la tendance en fournissant aux investisseurs un outil de prêt et de prêt transparent avec plus de capital et des rendements plus élevés pour les nouveaux et les anciens investisseurs. L’utilité de DeFi et des crypto-monnaies continuera de croître, positionnant de manière unique Gennix dans une position privilégiée pour capturer une grande partie de la part de marché.

Avantages de la chaîne intelligente Binance

BSC a été développé pour être conforme à EVM et est indépendant de la blockchain, interopérable et hautement évolutif. L’interopérabilité permet un échange de données transparent entre différentes blockchains. L’écosystème Gennix ne se limite à aucun protocole blockchain. Cela vous prépare à gérer tout développement inattendu de la blockchain à l’avenir.

Des prêts beaucoup moins chers que des prêts bancaires comparables

Les prêts sur la plate-forme Gennix coûteront beaucoup moins cher en intérêts que ceux facturés par les institutions financières traditionnelles telles que les banques. Cela permet aux investisseurs de Gennix d’utiliser leur capital pour des investissements plutôt que des commissions et élimine les intermédiaires coûteux. En mettant en œuvre des options binaires, les utilisateurs sont confrontés à moins de risques liés à la volatilité du marché des crypto-monnaies et génèrent plus de richesse. La nouvelle plate-forme offrira le NFT à différents niveaux, mais ils offriront des bénéfices élevés grâce à des largages aériens de jetons GNNX en dollars, des récompenses de pari et des bonus de frais de négociation, contrairement à la plupart des NFT, qui ne peuvent être utilisés que comme objets de collection.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent