Kinnect remporte un mandat de marketing numérique pour TVS Raider

L’agence numérique Kinnect a mis en sac le mandat numérique pour TVS Raider, fabriqué par TVS Motor Company. Dans le cadre de son nouveau mandat, Kinnect sera responsable de la conduite et de la livraison de l’ensemble des campagnes de médias sociaux de la marque. L’agence travaillera également sur la stratégie et l’exécution créatives de la marque, la gestion des médias sociaux et la gestion de la réputation en ligne. En outre, il planifiera et exécutera des campagnes médiatiques axées sur la performance pour la marque sur tous les canaux.

« TVS Raider s’adresse aux consommateurs natifs du numérique et sera donc une première marque numérique. Nous avons l’intention de nouer des liens solides avec nos clients en tirant parti des plateformes numériques et sociales et Kinnect défendra cet effort grâce à sa compréhension approfondie du média et de notre marque », M. Aniruddha Haldar, vice-président senior (marketing) – navetteurs, marque d’entreprise et transformation du concessionnaire, TVS Motor Company, a déclaré.

Kinnect a déjà travaillé avec les marques clés de TVS Motor, notamment TVS StaR City+, TVS Sport et TVS Jupiter. Alors que TVS Motor Company s’est toujours concentrée sur l’innovation et la fourniture de produits de pointe, la société essaie de consolider sa position parmi les pilotes de la génération Z et du millénaire avec le style sportif distinct et les fonctionnalités de haute technologie avancées de son dernier lancement TVS Raider.

Selon Chandni Shah, COO, Kinnect, TVS Motors et Kinnect ont partagé un beau partenariat au cours de la dernière année. Les décisions d’achat automobile des clients étant désormais de plus en plus influencées par les médias numériques, l’agence souhaite faciliter un parcours client expérientiel qui cartographie et surveille les points de contact numériques des clients, de l’intérêt à l’achat final.

« Avec TVS Raider largement investi dans les communications numériques, nous nous sentons encore plus responsables et concentrés sur un travail de pointe et ravir ses consommateurs, ses concessionnaires partenaires et le segment automobile avec des campagnes de marque mémorables », a ajouté Shah.

