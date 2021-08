Kinzinger soutient les assignations à comparaître de la commission du 6 janvier pour McCarthy, en Jordanie

in

Le représentant républicain Adam Kinzinger a déclaré dimanche qu’il soutenait l’émission d’assignations à comparaître pour les membres du Congrès qui auraient pu avoir des conversations avec l’ancien président Donald Trump le 6 janvier avant que des émeutiers ne prennent d’assaut le Capitole américain – même si cela inclut ses collègues républicains Kevin McCarthy ou Jim Jordan.

“Je soutiendrais les assignations à comparaître à quiconque pourrait faire la lumière sur cela. Si c’est le leader, c’est le leader”, a déclaré Kinzinger, R-Ill., lors d’une apparition sur ABC “This Week”. “Il est essentiel pour l’histoire, pour le peuple américain, pour la vérité que nous allions au fond des choses. Je pense que quiconque possède des parties de cette information, avec des connaissances de l’intérieur, peut probablement s’attendre à parler au comité.”

“Je veux savoir ce que le président faisait à chaque instant de cette journée”, a déclaré Kinzinger, décrivant comment le comité restreint de la Chambre voulait avoir un aperçu des actions entreprises par Trump après avoir prononcé un discours devant une foule de partisans à The Ellipse, au sud du Maison Blanche le 6 janvier.

LES FLIC BLÂMENT TRUMP, LES RÉPUBLICAINS POUR AVOIR INSPIRÉ ET ENSUITE MINIMISÉ JAN. 6 ATTAQUE DU CAPITOLE

“Je veux savoir, si la Garde nationale a mis cinq ou six heures pour se rendre à Capitol Hill, le président a-t-il passé des appels?” Kinzinger a déclaré au co-présentateur d’ABC “This Week” Jonathan Karl. « Je pense que si le président des États-Unis avait décroché le téléphone et passé un appel, le [National] La garde aurait été là immédiatement. C’est un truc qu’on ne peut pas balayer sous le tapis et dire : ‘C’était il y a sept mois.'”

Quant à savoir si Trump lui-même serait amené à témoigner, Kinzinger a déclaré que cela n’était peut-être pas nécessaire, car “il y avait des tonnes de personnes autour de lui” impliquées dans les actions qui ont conduit à l’émeute du 6 janvier.

“S’il a des informations uniques, c’est une chose, mais je pense qu’il y a beaucoup de gens autour de lui qui savaient certaines choses”, a-t-il déclaré. “J’ai l’intention de faire partie du comité pour obtenir un compte rendu complet de la vérité. Cela peut vous coûter cher en frais juridiques pour essayer de résister, mais nous allons y arriver.”

Kinzinger et la représentante Liz Cheney, R-Wyo., sont les deux seuls membres du GOP sollicités par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, pour participer à un comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur les événements qui se sont produits à Washington, DC, le 6 janvier.

Le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., écoute lors de l’audience du comité restreint de la Chambre sur l’attaque du 6 janvier contre Capitol Hill à Washington, le mardi 27 juillet 2021. (Brendan Smialowski/Pool via AP)

Lors de sa première audience la semaine dernière, le comité a entendu le témoignage de quatre policiers qui ont défendu le Capitole ce jour-là et qui ont critiqué Trump et les républicains qui lui restent fidèles pour avoir prétendument inspiré puis minimisé l’attaque.

Jeudi, les membres du House Freedom Caucus ont demandé à McCarthy d’expulser Kinzinger et Cheney de la House Republican Conference, dans le cadre d’un autre chapitre de la bataille au sein du parti entre les deux républicains anti-Trump et les loyalistes de Trump.

Lors d’une apparition sur “Life, Liberty & Levin” diffusée dimanche, Jordan, quant à lui, a fait valoir que le président du comité restreint, Bennie Thompson et Pelosi, ne peuvent attirer aucune attention positive sur le programme d’extrême gauche des démocrates, qui est largement impopulaire dans le cœur du pays. , soulignant également l’intensification de l’inflation et d’autres problèmes.

Pour cette raison, Jordan a déclaré que le seul « plan de jeu » dont ils disposent est de revenir à l’attaque de Trump, ce qui s’est avéré dynamiser leur base – et que le comité du 6 janvier est la dernière itération après l’enquête Mueller, deux destitutions et celle du représentant Adam Schiff , D-Calif., audiences contentieuses du Comité du renseignement.

Thompson a déclaré que les membres du personnel rencontreraient les responsables du ministère de la Justice la semaine prochaine et que le comité souhaite rencontrer le procureur général Merrick Garland. Le comité prévoit de se réunir pendant les vacances d’août pour discuter des prochaines étapes, y compris des citations à comparaître potentielles.

