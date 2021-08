Kipchoge agrandit sa légende et Lamdassem s’est battu jusqu’au bout pour le podium

08/08/2021 à 02:28 CEST

Si le test féminin était plus ou moins ouvert malgré la supériorité théorique des kenyanes Jepchirchir et Kosgei (première et deuxième), dans le marathon masculin le nom d’Eliud Kipchoge Il brillait avant tout par sa silhouette et ses récentes réalisations.

Et il n’a pas déçu de certifier une victoire annoncée dans laquelle l’athlétisme espagnol est venu rêver de sa deuxième médaille grâce au performances exceptionnelles de Ayad Lamdassem, qui à 39 ans avait des options de médailles jusqu’au dernier kilomètre pour terminer en cinquième position.

Depuis qu’il a battu à 18 ans les légendaires Hicham El Guerrouj et Kenenisa Bekele au sprint sur les 5 000 mètres de la Coupe du monde 2003 à Paris, le Kenyan n’a cessé d’accumuler les succès avec trois médailles olympiques : l’or au marathon il y a cinq ans et l’argent à Pékin 08 et le bronze à Athènes 04, tous deux à 5 000.

Oui son tout nouveau record du monde du marathon, 2h : 01.39 qu’il a établi en 2018 à Berlin, car son spectaculaire “moins de deux heures” n’a pas été approuvé par un monde d’athlétisme qui de temps en temps prend également ses bonnes décisions.

En outre, Kipchoge a choisi de devenir le troisième de l’histoire avec deux titres olympiques de marathon après l’emblématique éthiopien Abebe Bikila à Rome 60 et Tokyo 64, et l’Allemand démocrate Waldemar Cierpinski à Montréal 76 et Moscou 80. Et pour enchaîner le deuxième kenyan a suivi ‘doublet’, puisqu’à Rio Jemima Sumgong a remporté l’épreuve féminine et Peres Jepchirchir a fait ça à Tokyo.

Côté espagnol, un trio formé par Javi Guerra, Ayad Lamdassem et Dani Mateo ils aspiraient à figurer parmi les 15 premiers, car parler d’une position de finaliste aux Jeux sont des mots majeurs devant le casting d’Africains et d’athlètes « assimilés » de ce continent, pour ainsi dire.

Un Lamdassem sensationnel, avec Kipchoge

| TWITTER

Malgré le fait que le test a commencé à sept heures du matin, heure locale dans « l’exil » de Sapporo (12 heures du soir en Espagne continentale), 27 degrés avec une humidité supérieure à 75 % et une sensation thermique supérieure à 30 Ils ont fait contenir le rythme de départ avec un Lamdassem qui s’est battu avec les meilleurs tandis que Mateo a commencé à abandonner ses premiers mètres et Guerra a couru à son rythme à environ 15 secondes juste avant le 20.

Peu à peu étaient des favoris « en chute », comme les trois Éthiopiens (l’actuelle championne du monde Lelisa Desisa, Shumi Lemma et le retraité Shura Kitata) quand Kipchoge a pris la responsabilité d’augmenter le rythme et de passer en tête du groupe pour le 25 (1h : 17.24) et pour le 30 (1h : 32.31) toujours avec Lamdassem en excellente position à 39 ans complétés dans un groupe de front avec 11 unités.

Kipchoge est le meilleur et a profité du segment suivant entre 30 et 35 pour repartir seul avec 1h : 46,58 après avoir crédité 14:28 tandis que derrière Lamdassem s’est enthousiasmé par une éventuelle médaille en marchant par derrière en trio avec le Kenyan Lawrence Cherono et le Belge Bashir Abdi avec le Néerlandais Abdi Nageeye faisant le “caoutchouc”. Dani Mateó était en position 32 et Dani Guerra, juste derrière.

Kipchoge a dominé à volonté le marathon de Tokyo

| .

Le rêve de la deuxième médaille espagnole en athlétisme a vécu à 2 195 mètres alors que Kipchoge augmentait son avance en plus d’une minute sur le groupe de Lamdassem, Cherono, Abdi et Nageeye, qui n’était plus un persécuteur mais un calculateur dans la lutte commune pour économiser de l’énergie pour jouer deux places sur le podium avec quatre candidats si bon cela a nourri les options de reliant le japonais Siguru Osako.

Alors que le grand Kipchoge a affiché sa grandeur prévaloir à 2h : 08.38 Lors de sa douzième victoire sur les 14 marathons qu’il a courus, Cherono a violemment changé peu de temps après 40 ans et a pris Nageeye derrière lui, mais Lamdassem a serré les dents et s’est enchaîné à 41 ans.

Cependant, un nouveau changement par derrière a donné la deuxième place à 1:20 du vainqueur à un Nageeye qui a encouragé son ami Abdi à décrocher le bronze à 1:22 avec un prodigieux cinquième Lamdassem à 1:28 et il a terminé le poteau après les quatrièmes places d’Eusebio Cáceres, Álvaro Martín, Marc Tur et María Pérez. De plus, Dani Mateo a fini par revenir 21e en 2h : 15.21 et Javi Guerra a cédé quelques positions pour terminer 331 en 2h : 16.42.

Avec 11 finalistes, l’athlétisme espagnol plus que comblé et il est tombé juste un derrière le record de 12 qu’il a atteint à Tokyo il y a 13 ans. À ceux mentionnés, il faut ajouter le bronze d’Ana Peleteiro, les cinquièmes places d’Adrián Ben en 800 et Adel Mechaal en 1500, le sixième d’Asier Martínez en 110 mètres haies et Diego García en 20 kilomètres de marche et le huitième de Mohamed Katir en 5 000 mètres