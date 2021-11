Kirby And The Forgotten Land a été classé pour Nintendo Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Une version de Switch sur laquelle nous souhaitons vraiment mettre la main en 2022 est Kirby et le pays oublié – un nouveau jeu de plateforme 3D qui place Kirby dans un décor mystérieux rempli de structures abandonnées du passé.

Le jeu devant arriver au printemps 2022, il n’est pas surprenant qu’il soit désormais évalué par l’ESRB en Amérique du Nord. C’est « E » pour tout le monde et à tout le moins suggère que le jeu est toujours sur la bonne voie. Voici le résumé complet des notes du jeu, qui donne également aux fans de la puffball rose une meilleure idée de ce à quoi s’attendre.

Il semble qu’il devra sauver des créatures kidnappées des forces du mal dans sa nouvelle aventure. Il y a aussi plus de détails sur les armes qu’il utilisera et le style de combat de boss auquel les joueurs peuvent s’attendre.

« Il s’agit d’un jeu d’action-aventure dans lequel les joueurs aident Kirby à sauver des créatures kidnappées des forces du mal. Les joueurs traversent des plates-formes 3D tout en collectant des pièces, en résolvant des énigmes et en utilisant les capacités de Kirby pour combattre des ennemis de dessins animés (par exemple, des champignons, des renards, des tortues géantes). Les joueurs utilisent des épées, des bombes et des pistolets de type blaster pour vaincre les ennemis ; certaines armes permettent aux joueurs d’utiliser le ciblage/le réticule pour le tir à distance. Les combats de boss peuvent être frénétiques, avec des tirs laser, des explosions et des projectiles volant sur Kirby, souvent de près point de vue vers le haut. »