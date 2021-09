Kirby and the Forgotten Land est le premier jeu 3D de Kirby

in

L’une des annonces les plus surprenantes lors du méga-Direct de Nintendo du jour au lendemain a été la révélation d’un nouveau jeu Kirby. Kirby et le pays oublié est la première entrée 3D de la série, et elle devrait sortir au printemps 2022 sur Nintendo Switch.

Kirby and the Forgotten Land a été révélé à l’aide d’une bande-annonce de gameplay colorée, montrant quelques-uns des environnements du jeu. Il y a un étrange thème post-apocalyptique là-dedans, avec de nombreuses zones semblant abandonnées, décrépites et envahies par la végétation. .

Ce n’est pas une sinistre post-apocalypse, cependant, c’est plutôt une vision mignonne et légère du genre populaire. La capacité de flottement classique de Kirby revient, et il est capable de prendre les pouvoirs des ennemis vaincus, ce qui a l’air assez amusant en 3D.

Il s’agit du premier nouveau jeu Kirby principal depuis Kirby All Stars, qui est sorti en 2018. Ce grand remaniement de perspective rendra les choses intéressantes, à tout le moins.