Kirby And The Forgotten Land est le premier jeu 3D de Puffball

Après une fuite surprise plus tôt dans la journée, nous avons eu un premier aperçu du prochain jeu Kirby lors de la présentation Nintendo Direct d’aujourd’hui. Kirby and the Forgotten Land est non seulement la première sortie principale de la série depuis 2018, mais c’est aussi la première incursion de la puffball rose dans un gameplay 3D complet.

La courte vidéo de gameplay montre un monde très semblable à celui de l’illustration divulguée de ce matin, avec Kirby explorant les bâtiments abandonnés d’une civilisation en ruine. Bien sûr, c’est tout aussi fantasque que les aventures précédentes malgré les pièges les plus sérieux, et semble présenter tous les éléments de gameplay clés pour lesquels la franchise est connue. Malheureusement, aucun nouveau pouvoir n’était affiché, mais Sword, Cutter et Fire sont vraiment incroyables en trois dimensions.

“Dans cette nouvelle aventure de plate-forme 3D inoubliable, Kirby explore un monde mystérieux rempli de structures abandonnées d’une civilisation passée”, lit-on dans la description officielle du jeu. “Quelles surprises attendent le puffball rose ?”

Comme indiqué plus tôt dans la journée, Kirby and the Forgotten Land est connu sous le nom de Kirby of the Stars Discovery au Japon, poursuivant les conventions de nommage uniques de Nintendo pour la série entre les régions.

La dernière sortie principale de Kirby, Kirby Star Allies, est arrivée sur Switch en 2018. Depuis lors, le studio de développement HAL Laboratories a abandonné des jeux annexes comme Kirby’s Extra Epic Yarn, un port 3DS de la version Wii du même nom, et l’année dernière Kirby Fighters 2, une suite autonome du mini-jeu de Kirby: Triple Deluxe de 2014.

Inutile de dire que Kirby et le pays oublié est un gros problème. Le prochain jeu est provisoirement prévu pour une sortie au printemps 2022, mais le monde étant tel qu’il est actuellement, rien ne garantit qu’il atteindra cette date. Dans tous les cas, avec le créateur de Kirby Masahiro Sakurai presque libre de faire du contenu Super Smash Bros. Ultimate, il devrait être intéressant de voir s’il revient dans la série où il s’est fait les dents.