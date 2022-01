Kiren Rijiju rejette le changement de nom de la Chine dans l’Arunachal ; dit qu’il ne changera pas de statut

Rijiju répondait à une question sur Pékin annonçant des noms chinois pour 15 lieux de l’Arunachal Pradesh.

Le ministre de l’Union, Kiren Rijiju, a rejeté la Chine en renommant certains lieux de l’Arunachal Pradesh et a affirmé que le fait de renommer des lieux en Inde par une personne en dehors du pays ne changera pas leur statut.

Le ministre de la Justice et de la Justice de l’Union a également déclaré qu’un tel changement de nom ne serait acceptable pour personne.

« Les noms d’Arunachal ont été donnés par le pays et cela est acceptable pour tous. Nos noms traditionnels, l’identité de notre communauté resteront à jamais. Si quelqu’un de l’extérieur donne de nouveaux noms, cela ne changera pas notre statut », a-t-il déclaré aux journalistes ici en marge d’une fonction jeudi.

Rijiju répondait à une question sur Pékin annonçant des noms chinois pour 15 lieux de l’Arunachal Pradesh.

« Si quelqu’un change de nom en dehors du pays, l’accepterons-nous ? Le nom donné par tes parents est ton vrai nom. Si quelqu’un change votre nom de force, l’accepterez-vous ? » Il a demandé.

L’Inde a déjà rejeté la Chine en renommant certains lieux de l’Arunachal Pradesh et a affirmé que l’État a « toujours été » et « fera toujours » partie intégrante de l’Inde et que l’attribution de noms « inventés » ne change rien à ce fait.

Le 29 décembre 2021, le ministère chinois des Affaires civiles a annoncé qu’il avait normalisé en caractères chinois, en alphabet tibétain et romain les noms de 15 lieux à Zangnan, le nom chinois de l’Arunachal Pradesh, selon le Global Times.

Ceci est conforme à la réglementation sur les noms géographiques publiée par le Conseil des Affaires d’Etat, le cabinet chinois, a-t-il déclaré dans un rapport.

Parmi les noms officiels des 15 lieux, qui ont reçu la longitude et la latitude exactes, huit sont des lieux résidentiels, quatre sont des montagnes, deux sont des rivières et un est un col de montagne, selon le rapport.

Il s’agissait du deuxième lot de noms normalisés de lieux de l’Arunachal Pradesh donnés par la Chine. Le premier lot des noms standardisés de six lieux a été publié en 2017.

La Chine revendique l’Arunachal Pradesh comme faisant partie du sud du Tibet.

Le changement de nom par la Chine des lieux de l’Arunachal Pradesh est intervenu au milieu de l’impasse en cours le long de la frontière au Ladakh qui a commencé en mai 2020.

