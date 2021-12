Kirk Cousins ​​a déçu les fans des Vikings en ne se faisant pas vacciner

Comme on pouvait s’y attendre, Kirk Cousins ​​a été testé positif pour Covid-19 et manquera le match des Vikings du Minnesota contre les Packers de Green Bay.

Cousins ​​fait partie des joueurs de la NFL les plus connus pour ne pas se faire vacciner ; un autre d’entre eux, Carson Wentz, a atterri sur la liste des réserves/Covid-19 plus tôt cette semaine. Il est possible qu’il puisse jouer contre les Raiders ce week-end grâce à la NFL modifiant ses règles pour obliger les joueurs asymptomatiques à ne s’absenter que 5 jours au lieu de 10.

Les cousins ​​n’auront pas cette chance. Les Vikings, assis à 7-8, avaient une chance décente de sauter les Eagles pour la place n ° 7 en séries éliminatoires en gagnant. Maintenant, il leur reste à essayer de gagner au Lambeau Field avec Sean Mannion au QB.

Sean Mannion a lancé 74 passes dans la NFL – et seulement 24 depuis la saison 2017.

Bonne chance avec ça.

Que reste-t-il à dire à ce sujet, à ce stade ? Les vaccins actuels contre les coronavirus ne bloquent pas toutes les infections et peuvent être moins aptes à le faire avec la variante omicron, mais ils aident. Et Cousins ​​s’est retiré.

Cousins ​​a longtemps été mauvais pour prendre des décisions sous pression, il n’est donc pas difficile de voir comment il s’est trompé.

À part ça : ce n’était pas une décision difficile. Il n’y a rien de confus à ce sujet. Kirk Cousins ​​n’avait pas besoin de trier rapidement les informations, ni de faire face à un blitz lourd, ni de faire quoi que ce soit de difficile. Il aurait pu simplement recevoir un vaccin qui a été administré des milliards de fois (avec pratiquement aucun effet secondaire majeur) pour donner à son corps une défense supplémentaire contre un virus qui a maintenant tué environ 5,5 millions de personnes dans le monde.

Sa justification pour ne pas le faire a été inexistante. Il a qualifié cela d’affaire de santé privée et a eu l’audace de dire qu’il envisageait de s’entourer de plexiglas parce qu’il « fera tout ce qu’il faut ».

Voici l’impact que les vaccins ont eu au Minnesota :

Pendant ce temps, son entraîneur, Mike Zimmer, a passé une grande partie de la saison à être frustré par ses joueurs qui ne voulaient pas se faire vacciner et est allé jusqu’à faire venir des experts pour parler à l’équipe :

Maintenant, les Vikings sont à l’extérieur des séries éliminatoires malgré un penchant pour le maintien dans les matchs et Zimmer pourrait être sur la sellette.

Mais ce n’est pas comme si le Minnesota pouvait commencer une reconstruction. Les Vikings sont probablement coincés avec Cousins.

Quel gâchis inutile et ridicule.