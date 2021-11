Kirk Cousins ​​aligné sous le garde droit, qui ne fait pas claquer le ballon

Kirk Cousins ​​semble souvent être l’un des meilleurs quarterbacks de la NFL sur le papier. Cousins ​​a toujours enregistré des chiffres impressionnants depuis la signature d’un énorme contrat avec les Vikings du Minnesota avant la saison 2018, mais il n’a qu’une seule apparition en séries éliminatoires à montrer pour cela. Même quand Cousins ​​est bon, il a la réputation d’échouer dans les grands moments. Il ne va pas ébranler cette distinction après la défaite des Vikings face aux 49ers de San Francisco lors de la semaine 12 dimanche.

Cousins ​​est actuellement au milieu de l’une de ses meilleures saisons à ce jour, entrant dans le match contre San Francisco avec 21 touchés et seulement deux interceptions. Les Vikings n’avaient encore que 5-5 et avaient besoin d’une victoire contre une équipe de 49ers également dans la bulle de la photo des éliminatoires de la NFC.

Les Niners et les Vikings ont chacun échangé des points au cours d’une seconde mi-temps explosive. Alors que San Francisco menait de huit points au début du quatrième quart, Cousins ​​a mené les Vikings sur une course de 12 matchs et 72 verges pour donner à son équipe la chance d’égaliser le pointage. Tout allait très bien pour le Minnesota sur le trajet jusqu’à ce qu’il atteigne la ligne de but, et c’est à ce moment-là que tout s’est effondré.

Après deux courts points d’Alexander Mattison, Cousins ​​a lancé une passe incomplète destinée à l’ailier rapproché Tyler Conklin au troisième essai. Les Vikings ont choisi d’y aller en quatrième position. Pour une raison quelconque, Cousins ​​a décidé de s’aligner sous le garde droit Oli Udoh au lieu de son centre. Les Vikings ont dû brûler un temps mort.

Cousins ​​a raté son receveur vedette Justin Jefferson lors du prochain jeu pour retourner le ballon sur les downs. Les 49ers ont récupéré le ballon et ont parcouru le terrain pour un long trajet qui a duré plus de sept minutes au compteur. Même si les Niners ont raté un placement pour mettre fin à l’entraînement, le Minnesota n’a pas eu beaucoup de temps pour travailler avec. Leur offre de retour s’est terminée lorsqu’ils l’ont renversé lors du prochain trajet.

Les cousins ​​​​ont terminé le match avec des chiffres solides une fois de plus, terminant 20 des 32 passes pour 238 verges, deux touchés et une interception. Ce sont les jeux qu’il n’a pas joués qui se démarquent après la défaite, cependant.

Cousins ​​a attiré la colère de Jefferson à plusieurs reprises au cours du match, y compris une fois lorsqu’il l’a raté lors d’une conversion de deux points au troisième quart. Il a simplement raté plusieurs lancers réalisables avec le match en jeu.

Kirk Cousins ​​a réussi 7 passes hors cible contre San Francisco, dont deux sur des tentatives cruciales de 4e essai au 4e trimestre pour le taux de hors cible le plus élevé qu’il ait eu dans un match cette saison (22%). @ESPNStatsInfo – Courtney Cronin (@CourtneyRCronin) 29 novembre 2021

Les Vikings ont de plus gros problèmes que Cousins, bien sûr. La ligne défensive est épuisée par les blessures. Le porteur de ballon vedette Dalvin Cook a été exclu en raison d’une blessure à l’épaule. La défense du Minnesota a cédé le troisième plus grand nombre de verges par match dans la ligue, et elle a été entaillée par la course en particulier toute la saison.

Cousins ​​est toujours un QB solide, c’est sûr, mais étant donné son énorme nombre de casquettes, il est juste de penser qu’il quitte une équipe en voulant un peu plus. À tout le moins, il pourrait s’aligner sous le centre sur le plus gros jeu du match. Cela n’a pas l’air de demander grand chose.