Kirk Cousins ​​des Vikings s’aligne inexplicablement derrière la garde pour commettre une erreur brutale

Le quart-arrière des Vikings du Minnesota, Kirk Cousins, a souffert d’une crampe au cerveau au pire moment alors que son équipe s’efforçait de réduire le déficit contre les 49ers de San Francisco dimanche.

Les Vikings menaient 34-26 au quatrième quart et visaient un touché au 4e et un but avec 9:09 à jouer dans le match. Le Minnesota se précipitait clairement, essayant d’obtenir un match, et Cousins ​​a fini par essayer de prendre le cliché sous sa garde au lieu de son centre.

Le quart-arrière des Vikings du Minnesota Kirk Cousins ​​(8) célèbre avec le porteur de ballon Alexander Mattison (25) après un touché au cours du troisième trimestre au Levi’s Stadium. (Kelley L Cox-USA TODAY Sports)

Alexander Mattison a tenté d’amener Cousins ​​au centre avant que l’équipe n’ait à brûler un temps mort. Mais c’était trop tard. Le Minnesota a été contraint de demander un temps mort.

Après le temps mort, Cousins ​​a décoché une passe incomplète à Justin Jefferson et a rendu le ballon aux 49ers.

Kirk Cousins ​​des Vikings du Minnesota réagit après un touché précipité par son coéquipier Alexander Mattison (pas sur la photo) au troisième quart contre les 49ers de San Francisco au Levi’s Stadium le 28 novembre 2021 à Santa Clara, Californie (Ezra Shaw/.)

Le Minnesota aurait une chance de plus d’égaliser le match, mais a de nouveau retourné le ballon sur les downs.

San Francisco a gagné, 34-26.

Cousins, l’un des quarts les mieux payés de la NFL, a été 20 pour 32 pour 238 verges par la passe, deux passes de touché et une interception. Ses deux passes de touché étaient destinées au receveur large Adam Thielen, qui a terminé avec cinq attrapés pour 62 verges.

Adam Thielen (19) des Vikings du Minnesota célèbre avec Justin Jefferson (18) et Kirk Cousins ​​(8) après avoir marqué lors d’une réception de touché au premier quart contre les 49ers de San Francisco au Levi’s Stadium le 28 novembre 2021 à Santa Clara, Californie (Lachlan Cunningham/.)

Jefferson a réussi quatre attrapés pour 83 verges.

Le Minnesota est tombé à 5-6 avec la défaite, et San Francisco s’est amélioré à 6-5.