Kirk Cousins ​​n’est pas vacciné, sur la liste Covid, et les Vikings en paient le prix

Le quart-arrière des Vikings Kirk Cousins ​​a été placé sur la liste de réserve/COVID-19 lundi avec les autres passeurs Kellen Mond et Nate Stanley. En conséquence, l’équipe entame sa deuxième semaine de camp d’entraînement avec un seul quart-arrière avec qui s’entraîner, Jake Browning – dont l’entraîneur-chef Mike Zimmer a tenu à dire qu’il est complètement vacciné.

Zimmer, dans un changement de rythme rafraîchissant par rapport à la plupart des entraîneurs de la ligue, n’avait pas peur d’affronter le problème de la vaccination de front. Cela vient après qu’il a été révélé que Cousins ​​n’était pas vacciné avant son exposition. Lors de sa conférence de presse quotidienne de lundi, Zimmer a clairement indiqué que certains de ses joueurs ne pas obtenir le tir étaient frustrants.

Zimmer a poursuivi en expliquant que les joueurs ont accès aux ressources du médecin-chef de la NFL, le Dr Allen Stills, mais choisissent toujours de croire aux théories du complot sur Internet, via @Matthew Coller sur Twitter :

« Certains d’entre eux ne le feront tout simplement pas… certaines des choses qu’ils lisent existent. C’est leur croyance, donc quoi qu’ils aient entendu ou lu ou qu’on leur ait dit… peut-être qu’ils ne croient pas non plus à ce que le Dr Sills leur a dit.

S’il reste possible de contracter Covid-19 même après la vaccination, de nombreuses études, dont une du New England Journal of Medicine, cite que la vaccination est extrêmement efficace pour arrêter la propagation symptomatique du virus, même la variante delta actuelle. De plus, 99,999 % des individus vaccinés n’ont pas connu de cas mortel de Covid-19, selon le CDC.

Ainsi, en choisissant de ne pas se faire vacciner, Kirk Cousins ​​a fait ce qui suit :

Cela a rendu plus probable que ses coéquipiers contractent le virus. Mettre sa santé et son bien-être personnels en danger. Camp d’entraînement perturbé pour les Vikings.

Félicitations à Mike Zimmer pour avoir essayé d’être la voix de la raison dans une situation déraisonnable. J’espère que croire que les cinglés sur Facebook en valaient la peine, Kirk.