Kirk Fogg dit qu’il revient pour animer « Legends of the Hidden Temple »

Préparez-vous pour un souffle du passé… Kirk Fogg dit qu’il revient comme l’un des visages du jeu télévisé pour enfants redémarré des années 90, « Legends of the Hidden Temple ».

Nous avons eu l’ancien hôte de Nickelodeon à l’extérieur de Starbucks à Studio City et il a expliqué ce qui allait arriver dans la version CW redémarrée de « Hidden Temple ».

Kirk ne veut pas laisser le chat sortir du sac mais il ne peut tout simplement pas tenir sa langue … nous disant qu’il revient en tant que co-animateur dimanche aux côtés du nouvel hôte Cristela Alonzo … et il ne semble pas que ce soit un accord en un seul épisode.

Rappelez-vous … nous avons aussi Kirk de retour en mai et il a aimé l’un des pitchs de notre photographe sur les candidats potentiels.

Eh bien, il s’avère que… Kirk dit qu’il a réussi à faire de cette vision une réalité… et certains candidats de l’émission OG, qu’il a animé pendant 3 saisons dans les années 90, sont refaits !!!

Kirk nous donne également ses réflexions sur le nouvel hôte et le nouveau look … et nous raconte quelques histoires amusantes des labyrinthes originaux d’Olmèque.