Kirk Franklin parle de sa relation avec son fils : « Je ne l’exposerai pas publiquement » – REGARDER

*Au LE VRAI diffusé le mercredi 1er décembre star de la musique gospel Kirk Franklin révèle où en est sa relation avec son fils aîné Kerrion, après qu’un appel téléphonique privé entre eux soit devenu public plus tôt cette année. Franklin dit qu’ils ne parlent toujours pas et « ne révéleront pas la vie de mon fils ».

LONI AMOUR :

Eh bien, nous parlons de famille. Nous avons tous vu sur l’IG ce qui s’est passé entre vous et votre fils. Comment allez-vous tous les deux en ce moment ?

KIRK FRANKLIN :

Ce n’était qu’une révélation de ce qui se passait depuis des années. Nous sommes dans une situation très douloureuse depuis des années, mais je dirai ceci, même si mon fils a choisi d’essayer de m’exposer publiquement en tant que père, je ne l’exposerai jamais publiquement en tant que fils. Donc, je n’ai pas de dialogue à ce sujet.

LONI AMOUR :

Lui as-tu parlé ?

KIRK FRANKLIN :

Non. Encore une fois, vous n’auriez jamais connu nos problèmes familiaux s’il n’avait pas choisi de le faire, alors je continue de le garder à cet endroit parce que qui dans le monde, aussi difficile que soit la parentalité, devrait jamais avoir à parler sur leur parentalité publiquement ?

AUTRES ACTUALITÉS SUR EURWEB:

Kirk Franklin (Capture d’écran The Real 12-01-21)

LONI AMOUR :

Mais pensez-vous qu’il essayait de vous joindre?

KIRK FRANKLIN :

Ah non, non, non.

LONI AMOUR :

Il l’a juste fait pour t’embarrasser ?

KIRK FRANKLIN :

Parce qu’il a choisi de révéler publiquement mes erreurs en tant que père, je ne révélerai pas publiquement sa vie en tant que fils. Je suis toujours père et je suis toujours appelé à toujours couvrir et protéger sa vie et à ne pas révéler mon fils.

GARCELLE BEAUVAIS :

Et les familles sont compliquées. Mais je pense que nous avons tous eu une situation avec un membre de la famille qui est vraiment difficile.

KIRK FRANKLIN :

Et ce n’est pas complexe, celui-ci est clair. J’ai juste choisi. J’ai toujours la responsabilité de couvrir et de ne pas révéler la vie de mon fils.

Cet épisode est diffusé mercredi 1er décembre

