Kirk Hammett de Metallica et Mark Osegueda de Death Angel invité sur le nouvel album de Santana “Blessings And Miracles”

Multi-Grammy Award-gagnant Temple de la renommée du rock and roll guitariste Carlos Santana a annoncé que son nouvel album magistral, étoilé, “Bénédictions et miracles”, sortira dans le monde entier via BMG le 15 octobre. Le premier single éblouissant du disque, “Se déplacer”, qui voit la légende de la musique et l’icône de la guitare regroupée avec BOÎTE D’ALLUMETTES 20 chanteur Rob Thomas, vient d’être diffusé à la radio.

“Bénédictions et miracles” est l’un des albums les plus ambitieux, inspirés et magiques de SantanaLa carrière riche d’une histoire sur laquelle le légendaire guitariste vise plus haut que jamais.

“Le titre de cet album vient de ma conviction que nous sommes nés avec des pouvoirs célestes qui nous permettent de créer des bénédictions et des miracles”, Santana dit. “Le monde vous programme pour être indigne de ces dons, mais nous devons utiliser la lumière, l’esprit et l’âme – ils sont indestructibles et immuables. Ce sont les trois éléments principaux de cet album.”

En plus de Rob Thomas, “Bénédictions et miracles” voit Santana collaborer avec une foule diversifiée d’artistes, d’écrivains et de producteurs brillants, y compris Chris Stapleton, G-Eazy, Diane Warren, Steve Winwood, Poussin Corea, Rick Rubin, Corey Glover, Kirk Hammett, Allié Brooke, Auteurs américains et Narada Michael Walden, entre autres, sur des célébrations musicales à couper le souffle et pleines d’accroches.

Le disque présente également des performances de bravoure de membres de Santanagroupe de tournée de (y compris le batteur Cindy Blackman Santana et chanteur Tommy Antoine), ainsi que des voix et claviers impeccables du fils du guitariste, Salvador Santana, et une voix principale époustouflante par sa fille, Stella Santana.

Les attentes sont naturellement élevées avec le jumelage Carlos Santana et Rob Thomas, dont le multiple de 1999 Grammy-smash gagnant “Lisse” est devenu un incontournable dans le monde entier – et les deux interprètes sont devenus un nouveau classique. “Se déplacer” est un mélange à couper le souffle de pop et de rock latin avec des accroches infaillibles pendant des jours. Thomas, soutenu par les talents vocaux de Auteurs américains, est dynamique et sensuel, et Santana correspond à sa performance suprême avec des solos qui explosent avec une force tectonique.

“‘Se déplacer’ s’est produit comme la façon dont ‘Lisse’ arrivé,” Santana rappelle. “C’était comme une intelligence divine dans les coulisses, et je savais juste que je devais l’enregistrer avec Rob. La chanson parle d’éveiller vos molécules. Enflammez-vous et activez-vous – vous savez, bougez. Lorsque Rob et je travaille ensemble, nous avons un son magnifique.”

Le deuxième single de l’album, “Elle est le feu”, est une ballade hypnotique et émouvante qui se fraie un chemin dans la chimie de votre corps et y reste. C’est l’une des deux coupes écrites par un compositeur primé et en tête des charts Diane Warren, et il voit Santana enveloppant ses mélodies de guitare exquises autour d’un récit séduisant filé par le rappeur G-Eazy.

“Je suis tellement honoré que Diane m’a contacté et m’a envoyé ses chansons”, dit Santana. Concernant G-Eazy, le guitariste n’en est pas moins démonstratif. “Il est tellement talentueux. Je suis ravi de la façon dont nous sonnons tous les deux sur cette chanson”, dit-il. “Ça me rappelle quand Bill Graham m’a dit un jour : « Votre musique est spirituelle et sensuelle. C’est qui vous êtes. Et c’est le message de “Elle est le feu”.”

Santana passé une grande partie des deux dernières années à enregistrer “Bénédictions et miracles”, servant de producteur et collaborant avec d’autres fabricants de disques. L’enregistrement pendant COVID a créé un défi uniquement dans la mesure où certains musiciens ont été séparés géographiquement, diffusés dans des sessions via la technologie ; l’inspiration, cependant, ne manquait jamais.

“C’est incroyable comment nous pouvons enregistrer ensemble ces jours-ci sans être dans le même studio”, Santana Remarques. “Je ferme simplement les yeux et je suis dans la même pièce que tous ceux avec qui je joue, même s’ils sont loin. Nous partageons des fréquences ensemble.”

Quant aux talents stellaires qui apparaissent à ses côtés sur “Bénédictions et miracles”, Santana admet qu’il est parfois surpris de la façon dont ils entrent comme par magie dans sa vie. “Je ne choisis pas les gens, c’est comme si j’étais choisi”, dit-il. “Mais, bien sûr, je suis honoré de travailler avec des artistes aussi incroyables. Je suis un surfeur qui surfe sur ces vagues qui deviennent des chansons de différents artistes, créateurs et architectes. Je suis très chanceux d’avoir l’opportunité de le faire. C’est un cadeau que je ne prends pas pour acquis.”

“Bénédictions et miracles” liste des pistes :

01. Ghost Of Future Pull / Nouvelle lumière



02. Célébration de Santana



03. Rumbalero (avec Salvador Santana et Asdru Sierra)



04. Joie (Carlos Santana et Chris Stapleton)



05. Se déplacer (Carlos Santana, Rob Thomas, Zac Barnett et auteurs américains)



06. Une nuance plus blanche de pâle (avec Steve Winwood)



07. Casser (avec Ally Brooke)



08. Elle est le feu (Diane Warren, G-Eazy & Carlos Santana)



09. Puissance de la paix (avec Corey Glover)



dix. Amérique à vendre (avec Kirk Hammett et Mark Osegueda)



11. Respirer sous l’eau (avec Stella Santana, Avi Snow, MVCA)



12. Mère Oui



13. Chanson pour Cindy



14. Chœur des anges (avec Gayle Moran Corea) / Tous ensemble (avec Chick Corea)



15. Ghost Of Future Pull II

Avant la sortie de “Bénédictions et miracles”, Santana et son groupe marqueront leur retour tant attendu sur scène après 18 mois d’arrêt. Le 25 août, SANTÉ reprendront leur résidence de plusieurs années à la House Of Blues du Mandalay Bay Resort and Casino à Las Vegas (les spectacles se déroulent du 25 août au 4 septembre, avec des dates supplémentaires du 3 novembre au 11 décembre).

SANTÉ‘s “Bénédictions et miracles” La tournée commence le 11 septembre au Borgata Spa & Resort à Atlantic City, New Jersey, et s’arrêtera à Richmond, Orlando, Augusta, Tulsa et plus encore avant de se terminer le 2 octobre au Choctaw Grand Theatre de Durant, Oklahoma.