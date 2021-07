Gibson, la marque emblématique d’instruments américains, a annoncé un partenariat de marque officiel avec METALLIQUE guitariste Kirk Hammett. Le nouveau partenariat s’étendra sur Marques Gibson, comprenant Gibson et Épiphone guitares.

“C’est une période vraiment formidable et excitante pour moi d’unir mes forces avec Gibson,” dit Hammett. “J’ai hâte de réaliser de grandes choses ensemble à l’avenir.”

“C’est un honneur d’accueillir l’icône, l’éventreur, Kirk Hammett Retour à la Gibson famille », dit César Gueikian, président de la marque, Marques Gibson. “Église porte le drapeau du hard rock et du heavy metal depuis des décennies, et son Gibson les guitares l’accompagnent depuis le tout début. Dès son premier Gibson, son Flying V de 1979 à ‘Greeny’ et tout le reste, Gibson les guitares font partie intégrante de Égliseson. Nous tous à Gibson attendent avec impatience cette collaboration et sont reconnaissants que Église nous a fait confiance pour entamer un nouveau partenariat.”

Né à San Francisco en novembre 1962, Hammett s’est rapidement retrouvé obsédé par le fait de regarder des films de monstres et de lire des livres et des bandes dessinées. La transition à travers ses années d’adolescence signifiait prendre la guitare et apprendre à jouer à l’oreille pendant des heures.

En 1979, Hammett nommé et fondé le groupe de métal EXODE. Après avoir enregistré une démo de trois chansons en 1982, Hammett a été appelé à New York pour auditionner METALLIQUE, et au moment où “Tue les tous” a été libéré en juillet 1983, il faisait officiellement partie du METALLIQUE plan pour la domination du monde. L’ajout de son style et de sa passion au mix a aidé à définir et à façonner le son de METALLIQUE au fur et à mesure qu’ils sont devenus le groupe qu’ils sont maintenant, et HammettLes solos et les léchages de signature de ont inspiré une légion de musiciens jeunes et moins jeunes.

De HammettLes premières expériences sonores de avec une guitare d’un catalogue spécial du magasin de Montgomery Ward, progressant vers la frappe Hendrix des vibrations avec une Fender Stratocaster ’78, puis une transition professionnelle vers Gibson Flying Vs et Les Pauls, et des ESP personnalisés. Il va sans dire que Hammett est un geek de la guitare et a une affinité pour tout ce qui a six cordes, y compris sa Jackson Randy Rhoads Flying V de 1985 ou une Gibson 59 Les Paul Standard fréquemment jouée qui appartenait autrefois au génie immortel des deux Pierre Vert et Gary Moore – affectueusement connu et célébré dans le monde entier sous le nom de “Greeny”. Maintenant comme METALLIQUE fête ses 40 ans en 2021, Hammett est prêt à faire briller à nouveau ces cordes.



