Kirk Hammett de Metallica “ travaille sur de nouveaux riffs ”

METALLICA guitariste Kirk Hammett dit qu’il utilise le temps d’arrêt du coronavirus pour rester créatif.

Plus tôt dans la journée (vendredi 9 avril), le rockeur de 58 ans, qui a rejoint METALLICA en 1983 avant l’enregistrement du groupe “Tue les tous” premier album, tweeté simplement: “travailler sur de nouveaux riffs …”

L’été dernier, Hammett Raconté Marteau en métal magazine qu’il y avait “beaucoup de matériel” écrit pour un éventuel suivi des années 2016 “Câblé… pour s’autodétruire” album, qui a marqué METALLICAla première collection complète de musique nouvelle en huit ans. “Je sais que j’en ai des tonnes, car j’ai totalement surcompensé”, a-t-il déclaré. «Vous savez, la dernière fois, ce fut un véritable choc pour mon système de perdre toutes ces idées musicales. [Editor’s note: Kirk lost a phone with more than 300 pieces of music on it during the creative process for ‘Hardwired…’] J’étais donc très déterminé à essayer de rattraper le temps perdu. J’ai aussi senti que, de manière créative, j’avais tellement plus à offrir cette fois-ci. “

Bassiste Robert Trujillo a ajouté que le processus d’écriture pour le prochain album pourrait être un effort nettement plus collectif par rapport à «Câblé…», qui a été en grande partie composé par le guitariste / chanteur James Hetfield et batteur Lars Ulrich.

“Je ne vais pas parler au nom des autres gars, mais pour moi, j’ai l’impression que cela pourrait être très collaboratif [writing process], ” Robert m’a dit. “Et pour moi personnellement, j’adore ça. J’adore que nous soyons dans cet espace pour être plus collaboratif, et je pense que c’est très excitant pour où nous en sommes maintenant, le voyage que nous sommes sur le point de prendre, le fait ces portes s’ouvrent comme ça. “

“Il me faut littéralement quelques mois pour passer par tout [my ideas],” ajoutée Église, qui n’est crédité sur aucune des chansons de “Câblé… pour s’autodétruire”. «J’ai une richesse de matériel, et donc, à un moment donné, quand nous décidons tous, ‘D’accord, commençons à formuler un calendrier pour commencer à écrire des chansons et à les enregistrer.’ Je suis prêt. Je suis là, dès le premier jour. “

“Église a tellement d’idées », a poursuivi Trujillo. “C’est drôle parce que parfois c’est littéralement lui dans la cuisine et il cuisine, et en même temps il te joue un riff, ou tu es assis sur les toilettes et il te joue des idées. Mais quand on a commencé à comprendre ça [the lockdown] ça allait arriver, c’était comme: «Hé, soyons créatifs», tu sais? Allons-y. Souvent, quand il y a un groupe qui existe depuis aussi longtemps METALLICA a, vous trouvez que l’un des plus gros problèmes est: “ Mec, je ne peux pas trouver un riff, je ne peux pas trouver de bonnes paroles, c’est juste plus difficile d’écrire des chansons ”, mais cela ne semble tout simplement pas être le problème avec nous. Ne rien enlever aux autres groupes, mais parfois notre pire riff pourrait être le riff A-list d’un autre groupe. “

“Câblé… pour s’autodétruire” a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès des albums Billboard 200, se vendant à 291 000 exemplaires au cours de sa première semaine de sortie.

Hetfield Raconté Métal XS en 2016 que “Égliseles riffs n’étaient pas là “quand il était temps d’écrire la musique pour le suivi de 2008 “Death Magnetic” record. Il a par la suite semblé rejeter Églisel’excuse de l’iPhone manquant, disant au WRIF radio: “C’est ce qu’il prétend. Je suis sûr qu’il l’a fait [lose the phone], mais cela n’a pas de sens qu’il n’aurait pas [the music] sur son ordinateur, non plus. Mais, peu importe… Ouais, Église avait des riffs qu’il… je suppose soumis – [‘submit’ is] pas un très beau mot à utiliser si vous êtes dans un groupe. Mais vous savez, nous soumettons tous nos cassettes, et nous nous asseyons là, nous les écoutons et nous choisissons les meilleures choses. Il n’y avait pas grand chose de Église. Que son téléphone soit perdu, ou quoi que ce soit… “

Dans une interview séparée avec une station de radio britannique Planète Rock, Hetfield dit que Église “n’était pas présent dans le studio” alors que METALLICA travaillait sur “Câblé… pour s’autodétruire”. “Il s’occupait de la vie,” James m’a dit. “Il avait beaucoup de choses pour lui-même, dont il choisira de parler s’il le veut. Mais, vous savez, [it was] Lars et je dirige le vaisseau comme d’habitude, en passant par les riffs, en créant les chansons. Et je dois faire beaucoup de trucs de guitare qui me manquaient ‘Death Magnetic’ et «St. Colère’ – quelques trucs de guitare d’harmonie, des voix d’harmonie… Vous savez, un peu plus de superposition, comme l’album ‘Black’. ”



travailler sur de nouveaux riffs … pic.twitter.com/9DjqyCL0kt – Kirk Hammett (@KirkHammett) 9 avril 2021

Mots clés:

Metallica

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).