Kirk Hammett et Robert Trujillo jouent un set de reprises de fin de soirée après le concert du 40e anniversaire de Metallica (vidéo)

Après METALLIQUE a terminé son premier concert du 40e anniversaire au Chase Center de San Francisco, Californie vendredi soir (17 décembre), le guitariste Kirk Hammett et bassiste Robert Trujillo traverser la ville jusqu’au légendaire Fillmore où ils ont interprété une série de reprises de fin de soirée avec L’alliance.

En plus de Hammett et Trujillo, L’alliancela programmation de l’émission d’hier soir comprenait leurs bons amis Grue de Whitfield (UGLY KID JOE), Marc Osegueda (ANGE DE LA MORT), Jon Théodore (LA VOLTA DE MARS, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE) et Docteur Coyle (MAUVAIS LOUPS, DIEU PARDONNE).

Église Raconté Musique Cosmo sur L’alliance: « C’est vraiment amusant de jammer avec ces gars. C’est quelque chose de différent. Pour Rob et moi, c’est cool, parce que nous pouvons assouvir notre amour du funk et du punk… J’écoutais toutes sortes de musique folle dans les années 70 — beaucoup de funk, de R&B — donc j’ai toujours eu une vraie appréciation de la musique de cette époque. Quand j’ai découvert que Rob fait, nous avons commencé à jouer nos chansons préférées. Le funk des années 70 est tellement unique, et c’est presque un art perdu parce que plus personne n’écrit de chansons comme ça… Nous nous sommes réunis et avons commencé à jammer des morceaux, et ça sonnait incroyablement bien, puis nous avons commencé à improviser, et ça sonnait incroyablement bien… C’est avant tout un moyen pour Rob et je viens de jam out. Nous aimons jammer; nous aimons jouer avec les gens ; nous aimons jouer au funk. C’est devenu un peu un exutoire pour nous, mais ce n’est rien de vraiment sérieux ou quelque chose comme ça. Nous sommes vraiment ouverts à tous ceux qui viennent jouer avec nous. J’ai même demandé aux autres gars de [METALLICA] s’ils veulent venir et jammer. [We’re] toujours ouvert — ce n’est pas une sorte de situation de bande à frontières fermées. N’importe qui peut entrer et jouer, tant qu’il est bon… C’est tellement récréatif, mais les musiciens ont aussi besoin de musique récréative. Ils ont besoin de jouer des trucs dont ils n’ont pas vraiment à s’inquiéter et sur lesquels nous n’avons pas trop de responsabilité. C’est juste une chose légère, cool et amusante pour nous, et Rob et j’en ai besoin, car la plupart du temps, nous mettons beaucoup d’efforts dans notre performance. Il y a tellement d’intensité, tellement de besoin d’exécuter cette chanson et d’en jouer la merde. Vous devez juste mettre beaucoup d’amour et d’attention dans la musique de notre groupe, et c’est bien, et j’adore ça – je suis super passionné – mais c’est aussi amusant d’aller simplement à Disneyland pendant un moment et jouer des airs qui sont juste amusants à jouer, qui vous ont inspiré, vous font sourire, vous font transpirer et vous font dire : « Mec, j’en avais besoin. » Je pense que tout le monde a besoin de quelque chose comme ça… C’est tellement amusant. Nous sommes quelque chose qu’il ne faut pas prendre trop au sérieux, car aucun de nous ne veut le prendre aussi au sérieux. »

L’année dernière, Hammett a confirmé que lui et son METALLIQUE les membres du groupe ont commencé à travailler sur le suivi de 2016 « Câblé… pour s’autodétruire » album pendant la quarantaine. Un an plus tôt, Hammett a dit qu’il avait déjà accumulé « beaucoup » d’idées « géniales et géniales » pour METALLIQUEest le prochain LP.

le METALLIQUE axeman a perdu son iPhone contenant des centaines de riffs en 2014. Environ six mois plus tard, il a dit « Le spectacle de Jasta » podcast qu’il « a été écrasé » quand cela s’est produit, mais a tout de même exprimé l’espoir que cela « pourrait arriver ».

Hammett n’est crédité sur aucune des chansons sur « Câblé… pour s’autodétruire ».

Il avait précédemment déclaré que perdre son téléphone était une expérience « dévastatrice ».

Malgré le revers, Hammett a dit qu’il était satisfait de la façon dont « Câblé… pour s’autodétruire » s’est avéré.

« Câblé… pour s’autodétruire » a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès des albums The Billboard 200, vendant 291 000 exemplaires au cours de sa première semaine de sortie.



Appel pour la bande de mariage au Fillmore à San Fran pour célébrer le 40e anniversaire de Metallica. Ça va être une fête ??⚡️?? Robert Trujillo Publié par Doc Coyle le vendredi 17 décembre 2021

L’alliance roule à nouveau ! Le chat est enfin sorti du sac. Le groupe All Star avec moi-même Kirk Hammett, Robert… Publié par Doc Coyle le jeudi 18 novembre 2021

