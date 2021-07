Kirk Hammett : Metallica a pu « mettre tous les sentiments, émotions et expériences de l’année dernière et demie » dans une nouvelle musique

Dans une nouvelle interview avec César Gueikian, président de la marque de Marques Gibson, Kirk Hammett a parlé de la façon dont METALLIQUE a passé son temps d’arrêt du coronavirus et ses plans pour les mois à venir. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “En raison de la situation inhabituelle de ces dernières années, nous avons pu continuer à communiquer et à être un groupe. Nous avons pu nous réunir assez régulièrement, créer une bulle dans laquelle nous pourrions travailler, nous faire tester régulièrement tous les deux ou trois jours, et entrer et fonctionner comme un groupe. Et au cours de la dernière année, nous avons fait cela assez régulièrement. Et c’est difficile et c’est exigeant de devoir travailler dans ces situations, parce que quand vous vous êtes dans une bulle, vous ne pouvez vraiment voir personne d’autre. Et quand nous sommes dans la bulle du groupe, il n’y a que le groupe et 12 personnes autorisées à entrer dans le bâtiment à un moment donné. Donc c’était un peu bizarre, un peu difficile, mais nous avons été capables de vraiment mettre tous les événements et tous les sentiments, émotions et expériences de la dernière année et demie dans notre musique. Et nous jammons, nous proposons des trucs, et nous sommes vraiment profiter de la compagnie de l’autre. Et à ce stade, il semble qu’il sera plus possible de jouer des spectacles en direct, s o nous y arrivons. Nous sommes tous très, très excités parce que nous en avons envie – nous avons vraiment faim de ça. Et nous sommes bien conscients du fait que nous ne sommes probablement pas les seuls au monde à avoir vraiment envie de quelque chose comme ça aussi. Je sais que ça me manque de voir des groupes en live, et ça me manque de jouer en live. Et c’est probablement aussi le sentiment de beaucoup de mélomanes.”

L’été dernier, Hammett Raconté Marteau en métal magazine qu’il y avait “beaucoup de matériel” écrit pour un éventuel suivi de 2016 « Câblé… pour s’autodétruire » album, qui a marqué METALLIQUEla première collection complète de musique nouvelle en huit ans. “Je sais que j’en ai des tonnes, parce que j’ai totalement surcompensé”, a-t-il déclaré. “Vous savez, la dernière fois, ça a été un vrai choc pour mon système de perdre toutes ces idées musicales. [Editor’s note: Kirk lost a phone with more than 300 pieces of music on it during the creative process for ‘Hardwired…’] J’étais donc très déterminé à essayer de rattraper le temps perdu. J’ai aussi senti que, créativement, j’avais tellement plus à offrir cette fois-ci.”

Bassiste Robert Trujillo a ajouté que le processus d’écriture pour le prochain album pourrait être un effort nettement plus collectif par rapport à « Câblé… », qui a été en grande partie composé par le guitariste/chanteur James Hetfield et batteur Lars Ulrich.

“Je ne vais pas parler au nom des autres gars, mais pour moi, j’ai l’impression que cela pourrait être une collaboration très [writing process], ” Robert mentionné. “Et pour moi personnellement, j’aime ça. J’aime que nous soyons dans cet espace de tête pour être plus collaboratif, et je pense que c’est très excitant pour où nous en sommes maintenant, le voyage que nous sommes sur le point de faire, le fait que ces portes s’ouvrent comme ça.”

« Cela prend quelques mois, littéralement, pour que je passe par tous [my ideas],” ajoutée Église, qui n’est crédité sur aucune des chansons sur « Câblé… pour s’autodétruire ». “J’ai une mine de matériel, et donc, à un moment donné lorsque nous décidons tous, ‘D’accord, commençons à formuler un calendrier pour commencer à écrire des chansons et à les enregistrer.’ Je suis prêt. Je suis là, dès le premier jour.”

“Église a tellement d’idées”, a poursuivi Trujillo. “C’est drôle parce que parfois c’est littéralement lui dans la cuisine et il cuisine, et en même temps il te joue un riff, ou tu es assis sur les toilettes et il te joue des idées. Mais quand on a commencé à comprendre ça [the lockdown] allait arriver, c’était comme, ‘Hé, soyons créatifs’, tu sais ? Allons-y. Souvent, quand il y a un groupe qui existe depuis aussi longtemps que METALLIQUE a, vous trouvez que l’un des plus gros problèmes est, “Mec, je ne peux pas trouver un riff, je ne peux pas trouver de bonnes paroles, c’est juste plus difficile d’écrire des chansons”, mais cela ne semble pas être le problème avec nous. Je n’enlève rien aux autres groupes, mais parfois notre pire riff peut être le riff A d’un autre groupe.”

« Câblé… pour s’autodétruire » a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès des albums The Billboard 200, vendant 291 000 exemplaires au cours de sa première semaine de sortie.