Kirk Herbstreit détaille comment les Bulldogs de Géorgie peuvent remporter le championnat national (exclusif)

Les Bulldogs de Géorgie sont actuellement la meilleure équipe de football universitaire du pays. Avec la défaite de l’Alabama Crimson Tide contre les Texas A&M Aggies samedi soir, la Géorgie est passée au premier rang des sondages Associated Press et USA Today/Coaches, ce qui est la première fois depuis 2008. Mais les Bulldogs peuvent-ils rester au sommet et remporter leur premier championnat national en 41 ans ? PopCulture.com a récemment rencontré Kirk Herbstreit, analyste du football universitaire ESPN, qui a révélé comment les Bulldogs deviennent champions.

« Eh bien, la pire chose qui puisse arriver est ce que vous venez de dire. Les gens voient comment joue la Géorgie », a déclaré Herbstreit à PopCulture. « Ils voient que l’Alabama a perdu et c’est comme, ‘D’accord, la Géorgie est dans le championnat national.’ C’est comme ça que vous perdez. « Je viens de le voir trop de fois. La meilleure chose, c’est ce que Kirby [Smart’s] en train de travailler, et je pense qu’il a un groupe vraiment mature. La meilleure chose que la Géorgie puisse faire est de regarder le Kentucky. Et s’ils jouaient au Kentucky et qu’ils battaient le Kentucky, d’accord. Ils ont une semaine d’achat, concentrons-nous sur la Floride, puis ils affronteront la Floride. »

La Géorgie a semblé dominante toute l’année malgré le fait qu’elle ait joué deux quarts différents. Jusqu’à présent, cette saison, les Bulldogs ont remporté des victoires contre Clemson et l’Arkansas, deux équipes qui figuraient dans le top 10 à l’époque. Et la semaine dernière, la Géorgie a remporté son premier vrai match sur route de l’année en dépassant Auburn. Une des principales raisons pour lesquelles les Bulldogs sont n ° 1 au pays est leur défense. Ils ont la défense la mieux classée de tout le football universitaire, n’accordant que 5,5 points par match en six matchs cette année. La Géorgie n’a accordé que deux touchés offensifs au cours de cette période et a enregistré deux blanchissages.

« Vous ne regardez pas la totalité », a déclaré Herbstreit. « Si vous escaladez une montagne, vous ne regardez pas du bas ou du milieu de la montagne et regardez le sommet comme si vous y étiez déjà, car vous avez tellement de travail à faire pour gravir cette montagne. Et donc la meilleure chose que vous puissiez faire lorsque vous gravissez un sommet difficile est de simplement regarder où vous êtes, où vous marchez et où vous allez. »

La Géorgie a failli remporter un titre au fil des ans. En 2017, les Bulldogs ont joué en Alabama pour le titre national mais ont perdu en prolongation. L’entraîneur-chef Kirby Smart a fait du bon travail en recrutant et en constituant une équipe au fil des ans, c’est pourquoi ils sont en mesure de tout gagner cette saison. Mais comme ils l’ont fait les six premières semaines cette année, les Bulldogs doivent prendre une semaine à la fois pour atteindre l’objectif ultime.

« Ils ont tout ce dont vous avez besoin », a révélé Herbstreit. « Ils ont subi beaucoup de blessures, ils sont toujours une excellente équipe. Et je pense que c’est l’équipe à battre en ce moment, mais cela ne signifie pas qu’ils vont gagner un championnat. Cela signifie juste après six semaines, ils sont dans une très bonne position, il y a une équipe numéro un dans le pays. Et maintenant, voyons s’ils peuvent continuer. »