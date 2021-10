La saison régulière de football universitaire se terminant dans un mois, c’est le moment où certains des meilleurs joueurs plaident pour remporter le trophée Heisman. Cependant, la saison 2021 a été unique car il n’y a pas un joueur ou deux qui s’est démarqué et est devenu un favori pour remporter le prix le plus prestigieux du football universitaire. PopCulture.com a récemment rencontré l’analyste du football universitaire ESPN Kirk Herbstreit, qui admet avoir des difficultés à choisir sa liste de candidats Heisman.

« C’est une année difficile », a déclaré Herbstreit à PopCulture. « Vous regardez généralement les équipes les mieux classées, les cinq meilleures équipes du pays. Et je ne dis pas que c’est comme ça que je vote; c’est juste que je pense que les électeurs ont eu tendance à voter. Ils regardent normalement ces quarts des équipes qui sont classés près du sommet. Eh bien, si vous regardez la Géorgie, je ne pense pas qu’ils aient actuellement un quart-arrière. « Je ne pense pas que l’Iowa ait ce quart-arrière. Cincinnati a une bonne histoire avec Desmond Ridder, mais je ne sais pas s’il est sur le radar Heisman de tout le monde. Oklahoma la même chose; ils sont à quatre. Alabama avec Bryce Young, même chose. Ohio State, je descends la liste, dites-moi quand j’ai dit une équipe avec un quart-arrière. »

L’année dernière, le receveur large de l’Alabama DeVonta Smith a remporté le Heisman, faisant de lui le premier receveur à remporter le trophée depuis Desmond Howard en 1991. Depuis 2000, 17 quarts ont remporté le Heisman, dont les stars actuelles de la NFL Joe Burrow, Kyler Murray, Baker Mayfield et Lamar Jackson.

« Personne dans le top 10 n’a un quart-arrière qui vous fait dire ‘C’est le gars' », a poursuivi Herbstreit. « Et donc je suppose que mon point est que c’était Matt Corrall en pré-saison d’Ole Miss, et maintenant vous n’entendez pas vraiment beaucoup parler de lui. C’était Spencer Rattler à Oklahoma; vous n’entendez pas vraiment beaucoup parler de lui. C’était Caroline du Nord, Sam Howell ; il n’y est plus pour le moment. »

Herbstreit a mentionné un joueur qui connaît une saison solide mais qui n’est peut-être pas le meilleur choix pour remporter le Heisman. « De mes propres yeux, le meilleur joueur que j’ai vu est Bijan Robinson, le porteur de ballon du Texas », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas … Vous savez ce que c’est, je veux dire, vous devez être une équipe. À quand remonte la dernière fois qu’un gars a remporté un Heisman, son équipe était classée 17e dans le pays ou 18e dans le pays? N’est-ce pas? maintenant, le Texas est 25e et le pays. Mais ce gamin est élite et spécial. Ohio State a de très bons récepteurs larges. «

À quelques semaines seulement de la fin, quelques joueurs auront un impact énorme et seront invités à New York en décembre. « Quelqu’un va voler nos cœurs dans la seconde moitié de la saison avec un moment Heisman et ils vont gagner le trophée Heisman », a déclaré Herbstreit. « Mais pour le moment, c’est comme si la table était mise, les invités n’étaient pas encore arrivés et finalement, nous allons faire une fête. Et pour le moment, cela n’a pas été décidé. C’est plus grand ouvert que jamais depuis des années que je l’ai couvert. »