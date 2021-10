Kirk Herbstreit révèle les atmosphères de football universitaire les plus sous-estimées (exclusif)

La saison de football universitaire 2021 bat son plein et les fans sont de retour dans les stades après une saison 2020 difficile. L’année dernière, peu ou pas de fans ont été autorisés à assister aux matchs en raison de la pandémie de COVID-19, mais ce n’est pas le cas cette année, car les stades à travers le pays regorgent de supporters. Nous savons que des écoles telles que Clemson, Ohio State, Michigan, Alabama et Georgia ont une excellente atmosphère universitaire. Cependant, lorsque PopCulture.com a rencontré l’analyste du football universitaire ESPN Kirk Herbstreit, il a révélé certains des meilleurs endroits pour regarder un match dont personne ne parle.

« Iowa City, où se trouve le stade Kinnick, je pense que quiconque a déjà été là pour un grand match s’éloignerait de ce stade en se disant: » Oh mon Dieu « », a déclaré Herbstreit à PopCulture. « Dans le Big Ten, ils pensent à l’Ohio Stadium, ils pensent à The Big House, ils pensent au Wisconsin, ils pensent à Penn State, mais tout le monde ne pense pas toujours au Kinnick Stadium. Et si vous demandez à n’importe quel Big Ten, ils vous le diront assez rapidement, s’ils y sont allés, « Wow, vous allez au stade Kinnick, c’est l’un des stades les plus bruyants du pays. »

Herbstreit a ensuite nommé quelques autres endroits sous-estimés. « Oregon, Autzen Stadium, atmosphère phénoménale, vraiment bruyant. Ce n’est pas le plus grand stade du pays, mais il y a une grande énergie dans cette base de fans et une grande excitation pour ce qu’ils font », a poursuivi Herbstreit. « Je pense que les Bearcats de Cincinnati ont au Nippert Stadium, ils ont une section étudiante incroyable qui crée une tonne de passion et de bruit. Et en ce moment, leur équipe plane dans le top trois du pays, ce qui est incroyable pour un groupe de l’équipe Five pour être là-haut. Mais je pense qu’il y a une atmosphère sauvage là-bas. «

Pour les fans qui veulent aller dans ces stades, ils ont un moyen simple de le faire. Kirk s’est associé à Goodyear et Waze pour aider les fans à se rendre dans tous les stades de Division 1 cette saison. Dans l’application Waze, les fans peuvent accéder aux paramètres et obtenir le célèbre dirigeable Goodyear comme icône. De plus, les fans peuvent utiliser la voix de Herbstreit dans Waze pour les aider à se rendre au stade.

« Je suis chez Goodyear depuis plusieurs années », a déclaré Herbstreit. « J’adore le fait qu’ils aient la même passion que j’ai pour le sport. Ils ont fait le tour et sont remontés depuis le début avec le dirigeable de la bonne année au Rose Bowl de 1955. Et chaque année, ils proposent une nouvelle façon de intégrer leur marque dans le sport. »

Mais Herbstreit aime-t-il entendre sa voix sur Waze ? « C’est tellement bizarre », a-t-il révélé. « Ma femme l’a écouté, et nous avons fait une analyse d’auto-scout de, vous savez quoi, je veux retourner en studio et en refaire quelques-uns parce que j’ai juste l’impression que je suis trop. Comme, Tournez à droite », et je préférerais être plus calme et conversationnel. « Nous nous sommes donc amusés avec ça. Ma femme et moi utilisons Waze tout le temps. Et elle m’a transféré sa voix, je n’ai pas encore pu le faire. Je ne peux pas imaginer m’entendre me dire où aller. »