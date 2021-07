Kirk Pengilly d’INXS assiste à un événement de presse virtuel pour le nouveau film Original Sin

La semaine dernière, INXS‘ Kirk Pengilly a assisté à un événement de presse virtuel où il a discuté du contenu du prochain film, Original Sin – The Seven Sins, qui sera diffusé sur la plate-forme de streaming Veeps et présente les chansons et la musique d’INXS.

L’événement mettait également en vedette la réalisatrice du film, Amy Tinkham, l’actrice/danseuse clé Autumn Miller (également la star de Vidéo “Bad Liar” d’Imagine Dragons) et le chanteur/compositeur, producteur et acteur Trevor Jackson ainsi que le mixeur/ingénieur du son primé aux Oscars, qui ont tous partagé leurs réflexions sur leur implication dans le film, qui sera lancé le 16 juillet sur Veeps.

Original Sin est une histoire d’amour moderne sur une héroïne au cœur brisé et son voyage à travers les sept péchés et la quête vers la vertu de l’espoir. La musique du légendaire groupe de rock mondial INXS accompagne parfaitement le film et, finalement, la jeune héroïne trouve le véritable amour pendant que le monde guérit avec elle.

Défendu par le fondateur de Petrol Records et producteur exécutif Chris “CM” Murphy avant son décès plus tôt cette année, Original Sin est le dernier projet et passion sur lequel CM travaillait au cours de ses derniers jours. Lors de la conférence de presse, Amy Tinkham a rappelé comment elle en est venue à réaliser le film.

“Cela a été un travail d’amour de toutes les manières que l’on peut appeler quelque chose un travail d’amour”, a révélé le réalisateur. «J’ai rencontré Chris Murphy il y a trois ans et nous nous sommes bien entendus de la même manière que vous vous entendez avec quelqu’un qui est sur la même page créative que vous.

“Il avait des yeux pétillants et une sorte d’ambiance” tout est possible qui me plaisait “, a-t-elle poursuivi. « Il m’a essentiellement confié la tâche épique de savoir quoi faire avec le catalogue d’accès. C’était un défi merveilleux, mais c’était avant la pandémie, alors j’ai écrit ce spectacle incroyable en direct. C’était un tel honneur, mais ensuite la pandémie a frappé, à quel point Chris a été assez gentil pour dire OK, maintenant que voulez-vous en faire. Toute l’expérience [of making the film] était une expérience familiale et malgré les contraintes physiques, budgétaires et d’équipage, nous nous sommes retrouvés avec quelque chose d’encore plus significatif.

Original Sin est vaguement basé sur et inspiré par l’Enfer du célèbre écrivain italien Dante Alighieri et le voyage spirituel à travers les sept péchés du purgatoire – fierté, envie, colère, paresse, cupidité, gourmandise et luxure. Le court métrage The Original Sin réinvente l’histoire de Dante à travers les yeux de Jane, une héroïne du 21e siècle isolée pendant la récente pandémie, qui continue de chercher l’amour et les moyens de valider son âme.

La bande originale de 13 chansons qui l’accompagne est le tout premier projet spécifique à INXS entre Petrol et UMe. Il sera également disponible le 16 juillet et comprend une multitude de documents liés à INXS, y compris des remaniements et des réinterprétations dramatiques de certains des morceaux les plus emblématiques du groupe, notamment la version avant-gardiste de la chanteuse australienne George Alice sur “Suicide Blonde” et internationale Le chant français d’un autre monde de la sensation électropop Loane sur “Mystify”.

“Certaines de ces chansons ont plus de 30 ans, et vous savez, nous les avons interprétées jusqu’à près de 2000 fois, vous ne pouvez donc les entendre que de cette façon”, a déclaré Kirk Pengilly, exprimant son admiration pour la bande originale du film.

“Mais ensuite, demander à quelqu’un de prendre les chansons, de les séparer et de les réassembler d’une manière différente est inspirant et fantastique. J’aime la musique du film.

Lorsqu’on lui a demandé lors de la conférence de presse s’il croyait que le défunt Michel Hutchence aurait pensé à Original Sin, Kirk Pengilly – qui a également décrit le film comme « visuellement époustouflant » – n’avait aucun doute que le chanteur aurait adoré.

“[Michael] nous poussait toujours à aller dans différentes directions et à explorer de nouvelles sortes de sons et de paysages avec notre musique », a-t-il déclaré.

“Et surtout en termes de remix de trucs, Michael défendrait vraiment ce genre de chose, donc je pense qu’il en serait super fier et l’adorerait absolument.”

Achetez des billets pour Original Sin – The Seven Sins, qui sortira sur Veeps le 16 juillet.