Kirkwood, star de la série junior américaine, débarque en IndyCar · .

Le jeune coureur américain Kyle Kirkwood, qui connaît un énorme succès, fera ses débuts en IndyCar avec Foyt l’année prochaine.

Le pilote de 23 ans, qui a remporté cinq championnats au cours des cinq dernières années, reprendra cette saison la voiture numéro 14 pilotée par Sébastien Bourdais.

Kirkwood a battu David Malukas au titre Indy Lights par 13 points à Mid-Ohio le mois dernier, remportant la moitié des 20 courses de la saison. Cela a couronné une augmentation étonnante dans les ligues inférieures, qui comprenait quatre titres en trois ans de 2017 à 2019 en Formule 4 américaine, Formule 3 Amériques, USF2000 et Indy Pro 2000. Seule l’annulation de la série Indy Lights de l’année dernière en raison du Covid- La pandémie de 19 ans a perturbé sa séquence de victoires au titre.

« Il a connu beaucoup de succès dans son ascension des championnats Road to Indy et son bilan parle de lui-même », a déclaré le président de l’équipe Foyt, Larry Foyt.

« Cet accord s’est conclu assez rapidement, mais j’ai déjà été impressionné par la façon dont Kyle envisage la course et la maturité qu’il semble avoir pour un si jeune pilote. »

Le déménagement de Kirkwood à Foyt intervient après qu’il a raté une opportunité potentielle de passer en IndyCar avec l’équipe Andretti pour laquelle il a conduit à Indy Lights.

Andretti prévoyait de promouvoir Kirkwood en IndyCar s’il avait besoin de remplacer Colton Herta. Cependant, cela dépendait de ses discussions avec Sauber pour la reprendre et l’équipe Alfa Romeo de Formule 1 qu’elle dirige, où elle espérait placer Herta en 2022, malgré son absence de superlicence.

Lorsque cela s’est effondré, l’espoir de Kirkwood de passer en IndyCar avec Andretti l’a accompagné. Les deux autres postes vacants de l’équipe étaient déjà allés à son rival des Indy Lights Devlin DeFrancesco et Romain Grosjean.

Cependant, la première connexion de Kirkwood à IndyCar est venue de Foyt, a-t-il expliqué. « En fait, j’ai rencontré Larry pour la première fois en 2018 à Road America alors que je conduisais en USF2000 avec Cape Motorsports. Il a été la première personne dans le paddock IndyCar à me faire visiter la voiture et à m’expliquer la dynamique de ce qu’il faut pour être une équipe et un pilote IndyCar.

« À partir de ce moment, je me suis senti très à l’aise avec l’atmosphère de l’équipe et maintenant il s’est avéré que je serai au volant du numéro 14. Il est difficile d’expliquer avec des mots l’excitation que j’ai à conduire pour une équipe aussi expérimentée et légendaire. . Je sais que je vais remplir de très grosses chaussures, mais je pense que c’est le timing et le groupe parfaits pour pouvoir le faire.

