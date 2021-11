Kirloskar Ferrous Industries va acquérir 51,25% du capital de Indian Seamless Metal Tubes

ISMT est le plus grand fabricant intégré de tubes sans soudure spécialisés en Inde.

Le fabricant de pièces moulées et de fonte, Kirloskar Ferrous Industries, acquiert une participation majoritaire (51,25%) dans Indian Seamless Metal Tubes (ISMT) via une attribution préférentielle et un contrôle exclusif sur ISMT.

Kirloskar Ferrous a déclaré vendredi qu’il souscrirait à des actions pour une contrepartie globale de Rs 476,63 crores à Rs 30,95 par action par voie d’attribution préférentielle. La société a également lancé une offre ouverte pour acquérir jusqu’à 25,05 % du capital avec droit de vote résultant d’ISMT.

ISMT est le plus grand fabricant intégré de tubes sans soudure spécialisés en Inde. Elle fabrique des tubes sans soudure spécialisés d’un diamètre compris entre 6 et 273 mm. L’entreprise possède une usine d’aciers alliés en Inde qui produit une gamme d’aciers alliés de 20 à 225 mm de diamètre.

RV Gumaste, directeur général de KFIL, a déclaré qu’avec cette acquisition, ils entreraient sur le marché des tuyaux sans soudure et élargiraient leur portefeuille de produits. « Cette acquisition nous offre une opportunité d’intégrer le minerai de fer aux tubes sans soudure à un niveau consolidé. Les projets en cours ainsi que cette acquisition nous aideront à réaliser des économies de coûts dans la chaîne de valeur. Nous pensons que ces synergies nous mettrons sur une trajectoire de croissance accélérée dans les années à venir », a déclaré Gumaste.

