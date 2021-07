Kirloskar investira 250 crore de roupies supplémentaires dans le bras NBFC et monétisera les actifs fonciers

Atul Kirloskar, président exécutif de KOEL, a déclaré qu’il s’agissait d’une entreprise riche en liquidités sans dette : « Nous avions engagé 1 000 crores de roupies pour l’entreprise NBFC en tant que capital d’amorçage, dont nous avons déjà investi 750 crores de roupies. Nous voulons développer le livre de manière conservatrice et investirons le crore de Rs 250 restant dans l’entreprise d’ici mars 2023. »

Kirloskar Oil Engines (KOEL), axé sur l’industrie manufacturière, a annoncé vendredi qu’il investirait 250 crore de roupies supplémentaires dans sa société de financement non bancaire (NBFC) Arka Fincap. Ils ont également annoncé leur intention de monétiser sa réserve foncière de 50 acres dans sa base de Pune pour sa société immobilière Avanti Spaces.

Le groupe a annoncé la réorientation des entreprises des sociétés d’ingénierie de fabrication B2B vers des solutions fournissant des sociétés B2C. Les entreprises ont prévu d’importants investissements au cours des 2-3 prochaines années dans tous les secteurs d’activité. Cela comprend une incursion de Rs 1 000 crore dans l’activité NBFC avec Arka Fincap.

Atul Kirloskar, président exécutif de KOEL, a déclaré qu’il s’agissait d’une entreprise riche en liquidités sans dette : « Nous avions engagé 1 000 crores de roupies pour l’entreprise NBFC en tant que capital d’amorçage, dont nous avons déjà investi 750 crores de roupies. Nous voulons développer le livre de manière conservatrice et investirons le crore de Rs 250 restant dans l’entreprise d’ici mars 2023. »

Arka est une filiale de KOEL et a commencé ses opérations avec un capital d’amorçage de Rs 1 000 crore. Il se concentre sur les solutions de financement à terme structuré pour les entreprises et les prêts aux emprunteurs MPME et au secteur immobilier. Arka Fincap se développera dans le crédit aux particuliers et le crédit à la consommation.

Atul et son frère Rahul Kirloskar sont “très patients avec le capital” et ne sont pas dans le jeu d’élargir les valorisations de la NBFC. Le prêteur non bancaire a des emprunts de Rs 700 crore et a la possibilité d’augmenter de la même manière.

L’autre entreprise orientée vers les consommateurs sera la société immobilière Avante Spaces. Kirloskar a déclaré que cette société monétiserait les actifs fonciers pour le secteur immobilier, la première des parcelles de terrain étant développée à Pune. Cette parcelle de 12 acres verra un développement à usage mixte de deux millions de pieds carrés avec des espaces de vente au détail et commerciaux.

KOEL, avec Kirloskar Chillers, Kirloskar Pneumatic, Kirloskar Ferrous et Kirloskar Industries, a renouvelé l’identité de la marque Kirloskar. Les sociétés ont intronisé un nouveau leadership avec Mahesh Chhabria à la tête de Kirloskar Industries, Vimal Bhandari à la tête d’Arka Fincap, Vinesh Jairath à la tête du secteur immobilier et K Srinivasan en tant que directeur général de Kirloskar Pneumatic. RV Gumaste, Sanjeev Nimkar et Avinash Manjul continuent de diriger Kirloskar Ferrous Industries, KOEL et Kirloskar Chillers, respectivement.

Atul Kirloskar a indiqué qu’il y avait une marge de manœuvre pour que la famille du promoteur s’endette auprès de la banque, déclarant qu’à la fin de l’exercice 21, elle avait une valeur nette de Rs 5 000 crore et un bénéfice net de Rs 1 000 crore à travers les entreprises, avec un zéro dette.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.