Kirsten Dunst annonce la naissance du bébé n°2 avec Jesse Plemons

Kirsten Dunst a un nouveau bébé à la maison !

Dans un profil du New York Times publié en septembre. 10, L’actrice de The Power of the Dog, 39 ans, a confirmé qu’elle avait donné naissance à son deuxième enfant avec son partenaire Jesse plemons il y a quatre mois.

“C’est le nouveau gars, le Big Kahuna”, a expliqué Kirsten à propos de leur fils, nommé Jacques Robert. “C’est un ange, mais c’est un ange affamé. Et un ange lourd.”

La star a plaisanté en disant qu’elle était dans “un endroit vraiment spécial” avec deux jeunes enfants à la maison, expliquant: “Je suis tellement fatiguée, je n’ai pas dormi toute la nuit depuis quatre mois. J’ai aussi développé un tic des yeux.”

Déjà maman à 3 ans Ennis Howard Plemons, Kirsten a révélé son baby bump en mars alors qu’elle était mannequin pour Le numéro du réalisateur du magazine W. L’alun de Bring It On a plaisanté sur sa taille lors de l’interview, en disant: “Chaque coup était sur le sol … Je me disais:” Je ne peux pas me lever. Je me sentais comme Urkel.”