Kirsten Dunst donne une mise à jour rare sur le bébé n ° 2

« Nous allions à l’épicerie et enlevions nos vêtements et nous nous essuyions après », se souvient Dunst des premiers jours de la crise mondiale. « Personne ne savait rien. C’était terrifiant. À l’époque, je fumais, alors je me disais : ‘Oh mon Dieu, si je comprends ça, je vais mourir.' »

Dunst a déclaré: « J’étais comme, dès que nous en aurons fini avec ce film, essayons d’avoir un autre bébé. »

Dunst et Plemons ont accueilli leur fils James en juin 2021. « C’est un ange, mais c’est un ange affamé. Et un ange lourd », a plaisanté Dunst dans le même profil NYT.

Regardez l’interview complète de Kimmel ci-dessus pour entendre parler de doubles rendez-vous avec Aaron Paul et découvrez pourquoi Dunst et Rodarte sont des amis designers Laura et Kate Mulleavy appelle récompenses « crevettes » !