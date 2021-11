Kirsten Dunst se sent maintenant plus libre que jamais, mais il y a 10 ans, la star de Marie-Antoinette était à une étape très différente de sa vie. À la fin de la vingtaine, elle s’est inscrite dans un centre de réadaptation de l’Utah pour un traitement de santé mentale. Elle s’est souvenue de cette époque dans une nouvelle interview avec le Sunday Times, admettant qu’elle « réprimait toute cette colère » à l’époque.

« J’ai l’impression que la plupart des gens ont environ 27 ans, le s- frappe le fan », a déclaré Dunst, 39 ans, ce week-end, rapporte E! Nouvelles. « Peu importe ce qui fonctionne dans votre cerveau, vous ne pouvez plus vivre comme ça mentalement. J’ai l’impression d’être en colère. » Régresser sa colère « n’était pas une chose consciente », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter que les médicaments l’avaient aidée à progresser.

« Il est difficile de parler d’une chose aussi personnelle, mais il est également important de partager », a expliqué Dunst. « Tout ce que je dirai, c’est que les médicaments sont une bonne chose et peuvent vraiment vous aider à sortir de quelque chose. J’avais peur de prendre quelque chose et je suis resté assis trop longtemps. Je recommanderais de demander de l’aide lorsque vous en avez besoin. »

Lorsque des informations ont fait surface au début de 2008 selon lesquelles Dunst s’était rendue au Cirque Lodge Treatment Center dans l’Utah, le même établissement où Lindsay Lohan et d’autres stars avaient été soignées, l’actrice a dû dénoncer les rumeurs selon lesquelles elle était aidée pour toxicomanie ou alcoolisme. « Je me débattais et j’ai eu l’opportunité d’aller quelque part et de prendre soin de moi », a-t-elle déclaré à E! Nouvelles à l’époque. « J’ai eu la chance d’avoir les ressources pour le faire. Mes amis et ma famille ont pensé que c’était aussi une bonne idée. »

Dans une interview accordée en 2010 au New York Magazine, Dunst a noté l’impact de vivre seul dans les collines d’Hollywood, ainsi que les critiques reçues par Marie-Antoinette. Le film de Sofia Coppola sur la vie de la reine de France a reçu un accueil mitigé lors de sa sortie en salles, bien qu’il ait remporté un Oscar pour la conception de costumes. « Vous grandissez dans une entreprise où il y a beaucoup de gens qui plaisent. Il est difficile d’être ferme sur son propre terrain et de ne pas avoir peur de faire basculer le bateau », a déclaré Dunst en 2010. « J’avalais beaucoup de choses .. .Dans mes relations et ma vie personnelle, j’ai absorbé des choses d’autres personnes, puis à cause de ce que je fais dans la vie, j’ai dû continuer à donner. Cela peut vous dissoudre. » Ce week-end, Dunst a déclaré au Sunday Times qu’elle était devenue une « personne différente » et avait grandi après cette période de sa vie.

Dunst et l’acteur Jesse Plemons, qu’elle a rencontrés sur le tournage de Fargo, sont les parents des fils Ennis, 3 ans, et James, né en septembre. Après la naissance d’Ennis, Dunst s’est sentie « vraiment libre », a-t-elle déclaré au Sunday Times. « Je pense qu’en tant qu’artiste, vous vous mettez davantage en avant [after having a child] », a déclaré Dunst. « Vous vous mettez en danger parce que vous n’avez rien à perdre. Cela n’a pas vraiment d’importance. Et montrer tout de soi est une chose courageuse et une belle chose. »

Dunst a récemment joué dans The Power of the Dog, qui met également en vedette Plemons et Benedict Cumberbatch. Le film a été réalisé par Jane Campion et sortira sur Netflix le 1er décembre après une sortie en salles limitée à partir du 17 novembre. Dunst a également récemment joué dans Showtime On Becoming a God in Central Florida, qui a été renouvelé pour une deuxième saison jusqu’à la COVID- La pandémie de 19 a conduit Showtime à revenir sur sa décision.