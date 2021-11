Kirsten Dunst sur « Le pouvoir du chien », Campion et Jesse Plemons

Kirsten Dunst a fait quelque chose de plus que simplement grandir à l’écran. Dans son choix de rôles, elle a permis aux téléspectateurs de découvrir chaque phase de sa vie, de l’enfant acteur à l’adolescent au jeune adulte et maintenant à une femme adulte, explorant la vie intérieure de ses personnages avec une subtile acuité émotionnelle et un charme désinvolte.

Après avoir été acclamée pour la première fois pour son rôle d’enfant vampire dans « Interview With the Vampire » en 1994, Dunst a joué dans plus de 80 films, dont « Little Women », « Bring It On », « Drop Dead Gorgeous », » Dick », « Crazy/Beautiful », « Spider-Man », « Eternal Sunshine of the Spotless Mind », « Melancholia », « Woodshock » et les séries télévisées « Fargo » et « On Becoming a God in Central Florida ». Sa collaboration continue avec la cinéaste Sofia Coppola dans « The Virgin Suicides », « Marie Antoinette » et « The Beguiled » a abouti à certaines des performances les plus remarquables de sa carrière. En travaillant sur « Fargo », elle a rencontré l’acteur Jesse Plemons; les deux sont devenus un couple quelque temps après et ont maintenant deux enfants ensemble.

La dernière collaboration de Dunst est avec la réalisatrice Jane Campion (« The Piano », « Bright Star ») dans « The Power of the Dog » (en salles maintenant et en streaming sur Netflix à partir du 1er décembre). Situé dans le Montana des années 1920, il s’agit d’une adaptation du roman de 1967 de Thomas Savage et du premier long métrage de Campion en 12 ans. Dunst joue Rose Gordon, une veuve solitaire qui épouse impulsivement George Burbank (joué par Plemons) et va vivre avec lui dans le ranch de sa famille. Là, elle se heurte immédiatement au frère de George, Phil (Benedict Cumberbatch), dont l’extérieur voyou cache une identité plus compliquée. Phil commence à torturer psychologiquement Rose, la poussant à boire à l’excès. Lorsque son fils, Peter (Kodi Smit-McPhee), vient séjourner un été, la tension ne fait que monter.

Le rôle a suscité de bonnes critiques et un élan croissant de récompenses pour Dunst, qui n’a jamais été nominé pour un Oscar. Récemment, elle s’est assise pour une interview qui lancera la deuxième saison du podcast The Envelope du LA Times à partir du 30 novembre. Sur ce que cela signifierait pour elle si elle était reconnue par la Motion Picture Academy, Dunst dit: « Je ne ‘ Je n’y pense pas trop parce que je ne peux pas. Donc, si je suis nominé ou quelque chose comme ça, c’est incroyable. Mais sinon, j’ai pu travailler avec Jane Campion. Cela l’emporte sur toute autre chose pour moi.

Cette interview a été éditée pour plus d’espace et de clarté. Écoutez la conversation complète sur latimes.com/podcasts/the-envelope-podcast.

Kirsten Dunst dans le rôle de Rose Gordon dans « Le pouvoir du chien » de Jane Campion.

(Netflix)

Jane Campion vous a adressé une lettre il y a de nombreuses années, et vous souhaitiez depuis longtemps travailler ensemble. Comment était-ce de travailler enfin avec elle ? A-t-il répondu à vos attentes ?

KIRSTEN DUNST: Très bien, et puis certains. Et je me déchaîne toujours quand je traîne avec elle parfois. Je veux dire, il y a des choses incrustées dans mon cerveau de « The Piano » qui vivront avec moi pour le reste de ma vie et qui m’inondent immédiatement d’émotion quand j’y pense.

Qu’est-ce qui vous a parlé dans ses films précédents ?

Les performances féminines dans ses films ont été une telle inspiration pour moi en tant qu’actrice. Kate Winslet dans « Holy Smoke », je veux dire, la femme faisait pipi dans un champ devant la caméra. J’adore les performances féminines qui ne font que passer du temps. C’est le genre de jeu d’acteur, ce sont les genres de performances qui m’inspirent. Donc en travaillant avec elle, je savais que nous allions nous attaquer à de vraies choses. Faire partie de l’un de ses films a simplement changé sa vie. Et maintenant je l’ai comme mentor.

Vous avez également une collaboration de longue date avec Sofia Coppola. Et Sofia et Jane ont récemment eu une conversation au Festival du film de New York où Sofia a qualifié Jane de sa grande sœur cinéaste. Comment le travail avec les deux se compare-t-il ?

A 16 ans, cet âge où l’on ne se sent ni cool ni jolie, Sofia m’a donné confiance en moi. Elle m’a fait me sentir bien dans ma peau d’entrer dans ce genre de regard plus masculin à Hollywood. Alors j’ai toujours eu l’impression que je n’avais rien à faire pour essayer d’être comme une blonde hollywoodienne, comme me soigner parfaitement les dents ou quelque chose comme ça. Je n’ai pas ressenti cette pression parce que Sofia pensait que j’étais belle, et je pensais qu’elle était la plus cool, tu vois ? … [Compared to Jane,] Je pense que Sofia est plus réservée que peut-être mon jeu d’acteur l’a été dans ses films. Et Jane est comme, hmm – Jane aime se salir. Je pense qu’elle veut voir les parties les plus laides des gens.

Est-ce difficile pour vous de montrer ces parties de vous-même dans une performance ?

Je l’aime bien. C’est cathartique pour moi. J’ai l’impression de pouvoir me débarrasser des choses du passé dans ma vie et de les exorciser de moi-même, et je pense que cela m’aide simplement dans ma vie à la fin de la journée. Ou c’est le but, qu’un rôle puisse être réellement cathartique pour vous.

Avez-vous une idée de ce que le personnage de Rose a fait pour vous ?

Je pense que Rose est une partie très ancienne de moi-même que j’ai dû ressasser pour me sentir vraiment mal dans ma peau, ou me permettre de me sentir mal dans ma peau à cause des commentaires ou du contrôle des autres. Au début de la vingtaine, il est très facile de se laisser influencer par différentes choses ou de penser à soi d’une certaine manière, surtout lorsque vous vous présentez en tant qu’actrice et que vous êtes dans la lumière du public. Il y a donc certainement des choses auxquelles je peux m’identifier en termes de sentiment vraiment mal dans votre peau.

Y avait-il quelque chose de cathartique pour vous dans Rose ?

Je ne sais pas. Rose n’était pas vraiment joyeuse à jouer, et puis quand je rentrais à la maison, je pensais juste à mon travail ce jour-là, et je ne sais pas – je n’étais pas aussi confiant. Je suis content que Jesse soit là avec moi parce que j’avais quelqu’un avec qui me faire un câlin ou avec qui déjeuner. Je me souviens de cette scène que j’ai faite, et Noriko [Watanabe], qui a fait mon maquillage et ma perruque dans le film, avec qui j’ai travaillé sur quelques films, et je me souviens juste d’avoir pleuré dans ses bras un jour après quelques prises. Parce que ça ne s’arrête pas juste parce que quelqu’un crie coupe. Ce n’est pas comme : « Oh, mes larmes s’assèchent et d’accord, je vais déjeuner. » J’ai juste senti avec Rose que c’était une expérience très douloureuse de la jouer. Ce n’est pas un rôle vers lequel je migrerais s’il n’était pas entre les mains de Jane Campion.

Kirsten Dunst dans le rôle de Rose Gordon avec Jesse Plemons dans le rôle de George Burbank dans « Le pouvoir du chien ».

(Kirsty Griffin / Netflix)

Surtout avec Jesse dans ce film – je vais supposer que vous aimez le regarder jouer – il doit être difficile d’en avoir des parties que vous ne voulez pas regarder.

J’aimerais pouvoir regarder ça en tant que fan de Jane Campion, parce que je suis triste de ne pas avoir cette expérience. Je veux dire, quand je regarde Jesse et moi au sommet de la montagne, je me dis : « Oh, mon Dieu, nous sommes tellement abrutis », parce que nous devons être si réservés l’un envers l’autre, et nous avons [children] ensemble. C’est juste drôle de prétendre qu’il n’y a pas d’histoire avec quelqu’un avec qui on a énormément d’histoire. C’est juste bizarre.

Dis m’en plus sur cette scène. C’est un peu le point culminant romantique du film. C’est la première fois que vous allez dans le ranch de sa famille, et vous vous arrêtez au sommet de la montagne et la caméra tourbillonne autour de vous deux. C’est un beau moment. Cela vous semble-t-il plus romantique de faire ça avec votre partenaire actuel ? Cela vous semble-t-il idiot ?

Ce n’est pas romantique quand il y a un tas d’équipage autour. Peut-être que si nous étions seuls au sommet de la montagne et que nous prenions un bon cocktail, ce serait génial. Mais c’était juste, il est dans sa petite tenue et je lui apprends à valser, et c’est vraiment vieux et mignon. Mais aussi sa réplique, quand il dit : « C’est tellement agréable de ne pas être seul », est, je pense, l’une des meilleures répliques du film. Quand il a fait ça, j’ai pleuré hors caméra. J’ai été tellement ému par sa performance ce jour-là. Et aussi, j’ai l’impression que je n’étais pas si bon professeur de danse. Cette valse. Je veux dire, je l’ai rassemblé. Je l’ai fait. J’ai trouvé comment lui apprendre.

Avez-vous tous les deux un processus similaire? Pouvez-vous répéter ensemble ? Surtout en allant en Nouvelle-Zélande pour tourner, comment était-ce de faire le film ensemble ?

Nous sommes tombés amoureux créatifs d’abord. Il était comme une âme sœur créative pour moi et la façon dont nous travaillons tous les deux. Sur « Fargo », j’ai su au bout de deux semaines. Je ne me souvenais pas d’avoir dit cela, mais une de mes meilleures amies m’a dit que je lui avais dit : « Je connaîtrai cet homme pour le reste de ma vie. Je le sais juste. Juste parce que j’ai ressenti une connexion si immédiate. Travailler ensemble sur cela, c’est juste facile. Nous aimons travailler ensemble. Donc, c’est vraiment, vraiment facile de travailler les uns avec les autres. Nous sommes très honnêtes. Nous sommes très prêts à tout essayer. Personne ne juge personne. Il n’y a pas d’ego. C’est juste, comment faire pour que cela soit le plus vivant ensemble et le plus réel ? Et puis, je travaille avec mes rêves depuis un certain temps maintenant. Et j’ai présenté la méthode à Jesse, puis Jane et Benedict l’ont fait pour la première fois sur ce film.

Kirsten Dunst a commencé sa carrière professionnelle à l’âge de 3 ans et a réalisé une performance révolutionnaire dans « Interview with the Vampire » de 1994, sorti à l’âge de 12 ans.

(Christina House/Los Angeles Times)

Je veux revenir un peu en arrière. Avant de faire « All Good Things », qui est sorti en 2010, vous aviez pris une pause de quelques années. Comment s’est passée cette époque pour vous et qu’est-ce qui vous a ramené à la comédie ?

Quand tu le fais depuis si longtemps, j’ai commencé à le faire quand j’étais petite fille. Les gens me connaissent grâce à « Interview », mais j’ai commencé avant cela – les choses doivent changer. J’ai appris le cinéma pendant que je faisais des films. Je ne connaissais pas mes goûts pour le cinéma. Je l’apprenais au fur et à mesure que je grandissais dans cette industrie, et je pense que plus vous vieillissez – quand quelque chose compte tellement pour vous, vous pouvez vous améliorer. J’ai dû auditionner quand j’étais plus vieux pour certaines choses. Je pense que c’était juste parce que ça signifiait tellement pour moi et que je voulais tellement les rôles que ça valait la peine d’auditionner, mais c’est aussi venu avec beaucoup de stress. Donc, en faisant cela, je pense de plus en plus, je me suis rendu compte: « Oh, la façon dont j’aborde ça ne me rend rien en retour. » C’était comme plus de sortie pour d’autres personnes ou de performance pour le réalisateur ou quelque chose comme ça. C’était juste dénué de sens pour moi.

Vous avez été assez ouvert sur le fait que pendant cette période, vous avez été traité pour dépression. À l’époque — vers 2008 à 2011 — les gens ne parlaient pas autant de problèmes de santé mentale qu’ils le font maintenant. Cela a-t-il été un défi pour vous de décider d’en parler publiquement ?

C’est tellement personnel. Mais j’ai l’impression que c’est tellement mal géré. Personnellement, j’étais tellement terrifiée à l’idée de prendre un antidépresseur à ce moment-là. Genre, terrifié. Et cela m’a vraiment aidé à clarifier quelque chose pour que je puisse recommencer à voir les choses. Je suis donc prêt à parler longuement avec toute personne en difficulté.

Y a-t-il eu un moment où vous avez reconnu que vous aviez un problème et que vous aviez besoin d’aide ?

Ce n’était pas vraiment un « problème ». Je ne prenais pas de drogue ou quoi que ce soit. C’est littéralement que mon cerveau est devenu déprimé. C’était comme si l’ancienne façon d’être et de travailler dans le monde ne fonctionnait plus. Je ne me suis jamais vraiment fâché. Je n’étais juste jamais vraiment en colère contre les choses. C’est donc à peu près la définition de la dépression. La colère s’est tournée vers l’intérieur.

Est-ce quelque chose qui vous inspire encore lorsque vous incarnez un personnage comme Rose ou votre rôle dans « Melancholia » de Lars von Trier ? Est-ce vraiment un lien direct avec certaines des choses que vous avez vécues ?

Je pense qu’avoir le cadeau de « Melancholia » et qu’on lui a demandé de jouer ça – et Lars a traversé beaucoup de dépression dans sa vie, et parce que nous le savons tous les deux si bien à notre manière – c’était une expérience tellement libératrice . J’ai passé un bon moment à faire « Melancholia », si cela a du sens. Comme, pour jouer déprimé, vous ne pouvez pas être déprimé. Vous devez être dans un si bon endroit et si ouvert pour accéder à ces choses. Et donc je dois dire que faire cela a probablement été le plus cathartique pour moi à la fin de la journée.

Et quand vous êtes revenu à la comédie après cette pause, avez-vous senti quelque chose de nouveau se produire ?

Je pense que je me sentais assez fragile au début, et j’ai donc dû repenser et recommencer à étudier le jeu d’une manière différente de celle que je l’avais apprise auparavant. J’avais déjà travaillé avec des entraîneurs et j’y ai travaillé. Et j’avais certaines façons de faire les choses, mais ces façons ne fonctionnaient plus. Je devais donc trouver un nouveau moyen d’entrer, ou je ne le ferais probablement pas si je ne l’avais pas fait. J’ai ressenti une telle revitalisation de la raison pour laquelle je fais ce que je fais et j’aime à nouveau ce que je fais. Et c’est devenu quelque chose qui est maintenant pour moi plutôt que pour quelqu’un d’autre.

