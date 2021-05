Kirstie Allsopp possède sans effort un homme qui lui dit de “ se taire ” ⋆ .

Kirstie Allsopp a eu le temps de faire face à un utilisateur grossier de Twitter qui lui a demandé de se “ taire ” (Photo: Rex)

Kirstie Allsopp a subi un retrait chirurgical d’un homme sur les réseaux sociaux qui lui a demandé de “ se taire ” sur les directives de verrouillage.

La star de la télévision – comme beaucoup d’autres – n’a pas hésité à donner son avis sur les directives de verrouillage qui ont souvent suscité un débat animé de la part d’autres personnes qui suivent son compte.

Lundi, elle a exprimé sa confusion au sujet de la feuille de route en dehors du confinement et de l’effet qu’elle aurait sur ceux qui pourraient planifier des funérailles.

Elle a écrit, accompagnée d’un emoji représentant un visage aux yeux roulants: “ Alors maintenant, quiconque planifie un enterrement est susceptible d’essayer d’attendre le 17 mai pour pouvoir avoir le nombre de personnes en deuil qu’il souhaite.

«Mais restons fidèles aux dates et non aux données,« parce que cela a tellement de sens ».

Un adepte qui a contesté ses commentaires a publié sans ambages sous le tweet: “ Oh, tais-toi ”.

Kirstie n’hésite pas à donner son avis sur le verrouillage et les directives de santé publique (Photo: Twitter)

La star de Location, Location, Location a clairement eu le temps et a donné à l’utilisateur mécontent de Twitter une tranquillité d’esprit.

Elle a souligné – à juste titre – que s’il n’était pas content d’entendre ses pensées, il était plus que bienvenu de cesser de la suivre (ce qu’il devait être pour avoir pu voir son commentaire original).

Kirstie a calmement et calmement fermé l’adepte agité (Photo: Twitter)

Citation-tweetant sa plainte à ses 427000 abonnés Kirstie, 49 ans, a déclaré: “ Cher Rick, vous me suivez. Si vous n’aimez pas ce que je dis, ne me suivez pas.

“ Cela semble un peu pervers, pour ne pas dire impoli, d’écouter activement quelqu’un et de le dire ensuite. Cordialement Kirstie.

Ce sont les «salutations» froidement livrées pour nous.

Le présentateur de télévision avait précédemment promis de boycotter les magasins et les pubs si le Royaume-Uni introduisait des passeports vaccinaux au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Plus: Kirstie Allsopp



Cependant, certains ont souligné les avantages des passeports, en particulier pour les lieux tels que les salles de concert et les théâtres qui ont été gravement touchés par les verrouillages.

Clarifiant son point de vue dans les réponses aux abonnés, Kirstie a ajouté qu’elle préférait que ce soit une “ question de confiance ”, les gens faisant le choix de rester à la maison s’ils n’ont pas été vaccinés.

