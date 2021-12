Kisan Agitation est de retour ! Cette fois sur les voies ferrées du Pendjab ; Indian Railways annule plusieurs trains; voir la liste

Les passagers peuvent vérifier l’état de leur train via le numéro 139 de la ligne d’assistance Rail Madad, l’application NTES ou le site Web des chemins de fer indiens.

Services de train annulés par l’IRCTC : en raison de l’agitation de Kisan, Indian Railways a annulé plusieurs services de trains de voyageurs. Ainsi, les passagers qui planifient ou attendent un voyage en train sont invités à vérifier l’état du train avant de commencer le voyage. Les passagers peuvent vérifier l’état de leur train via la ligne d’assistance Rail Madad numéro 139, l’application NTES ou le site Web des chemins de fer indiens https://enquiry.indianrail.gov.in/. Selon un communiqué publié par la Northern Railway zone, dans la division de Ferozpur, plusieurs services de train ont été annulés en raison de l’agitation des agriculteurs au Pendjab. Voici la liste des trains annulés le 23 décembre 2021 :

Numéro de train 11077 Pune-Jammu Tavi Jhelum ExpressNuméro de train 14619 Agartala – Firozpur ExpressNuméro de train 12471 Bandra Terminus – Shrimata Vaishno Devi Katra Swaraj ExpressNuméro de train 13151 Kolkata – Jammu Tavi ExpressNuméro de train 14646 Jammu – Jaisalmer Shalimar ExpressNuméro de train 12470 ExpressTrain-K2 Jammu-K Numéro de train express Amritsar 20986 Numéro de train express Udhampur-Kota 12241 Chandigarh – Numéro de train express Amritsar Superfast 12242 Numéro de train express Amritsar-Chandigarh 12459 Numéro de train express New Delhi-Amritsar 12460 Numéro de train express Amritsar-New Delhi 12411 Numéro Chandigarh-Amritsar New ExpressTrain 12412 Numéro Amritsar ExpressTrain Delhi – Shrimata Vaishno Devi Katra ExpressTrainNuméro 22440 Shrimata Vaishno Devi Katra-New Delhi ExpressTrainNuméro 14612 Shrimata Vaishno Devi Katra-Ghazipur City ExpressTrainNuméro 12497 New Delhi-Amritsar Shan-e-Punjab ExpressTrainNuméro 12498 Amritsar-New Delhi Shan-e-Punjab ExpressTrai n Numéro 12238 Jammu-Varanasi ExpressTrain Numéro 14033 Delhi Junction – Shrimata Vaishno Devi Katra MailTrain Numéro 14034 Shrimata Vaishno Devi Katra-Delhi Junction MailTrain Numéro 22402 Udhampur-Delhi Sarai RohillaTrain Numéro 14609 Rishikesh – Shrimata Vaishno Katra Devi Katra Devi Katra ExpressTrain Numéro 14 Numéro de train express Rishikesh 14631 Numéro de train express Dehradun-Amritsar 14632 Numéro de train express Amritsar-Dehradun 22461 New Delhi – Shrimata Vaishno Devi Katra Shree Shakti Numéro de train express 22462 Numéro de train express Shrimata Vaishno Devi Katra – New Delhi Shree Shakti26 Numéro de train express Jammu Rajdhan 124 New Delhi – Express Jammu New Delhi Rajdhani Express Numéro de train 12445 New Delhi – Shrimata Vaishno Devi Katra Uttar Sampark Kranti Express Numéro de train 12446 Shrimata Vaishno Devi Katra-New Delhi Uttar Sampark Kranti Express Numéro de train 14613 Sahibzada Ajit Singh Nagar (Mohali) – Firozpur ExpressTrain Numéro 14614 Sahibziro Singh Nagar (Mohali) Numéro de train express 14629 Chandigarh-Firozpur Numéro de train express 14630 Firozpur-Chandigarh Express

