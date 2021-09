Kisan Mahapanchayat: les agriculteurs protestataires appellent à Bharat Bandh le 27 septembre, Tikait dit qu’il “donnera des vies si nécessaire”

in

Les agriculteurs protestataires avaient précédemment déclaré qu’une grève nationale serait organisée le 25 septembre contre les lois agricoles controversées du Centre.

Des milliers d’agriculteurs protestataires, qui se sont rassemblés dimanche au « Kisan Mahapanchayat » à Muzaffarnagar dans l’Uttar Pradesh, ont unanimement appelé à un Bharat Bandh complet le 27 septembre contre les lois agricoles controversées du Centre. Les manifestants avaient déclaré plus tôt qu’une grève nationale aurait lieu le 25 septembre.

« Ils (le Centre) ont déclaré que seule une poignée d’agriculteurs protestaient. Qu’ils voient quelle poignée c’est aujourd’hui. Élevons la voix pour qu’elle atteigne les oreilles de ceux qui siègent au Parlement », ont déclaré les orateurs lors du mahapanchayat organisé par Samyukt Kisan Morcha, un organisme qui chapeaute plus de 40 syndicats d’agriculteurs à travers le pays.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.