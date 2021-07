Kisan Saarathi : Lancement de la plateforme numérique pour les agriculteurs

in

Tomar a également souligné la capacité du secteur agricole à atteindre les objectifs des cultures vivrières essentielles même pendant les périodes difficiles de Covid-19.

Le gouvernement a lancé une plate-forme numérique nommée « Kisan Saarathi », disponible en hindi et dans de nombreuses langues régionales, à travers laquelle les agriculteurs peuvent interagir et bénéficier de conseils personnalisés sur l’agriculture et les domaines connexes directement des scientifiques respectifs de Krishi Vigyan Kendra (KVKs), le des centres nodaux qui garantissent que les producteurs bénéficient de la recherche et de la technologie.

En publiant la plate-forme vendredi le jour de la fondation du Conseil indien de la recherche agricole (ICAR), le ministre des Technologies de l’information Ashwini Vaishnaw a exhorté les scientifiques à entreprendre des recherches sur de nouvelles interventions technologiques dans le domaine du transport des récoltes des agriculteurs de la ferme aux entrepôts, marchés et d’autres endroits avec un minimum de dommages. Il a assuré que le ministère de l’informatique serait toujours prêt à fournir tout le soutien nécessaire au ministère de l’agriculture ainsi qu’au ministère de la pêche, de l’élevage et de la production laitière pour l’autonomisation des agriculteurs.

Le ministre de la Pêche et de l’élevage, Parshottam Rupala, a demandé à l’ICAR de développer une plate-forme numérique similaire pour le secteur de l’élevage et de la pêche sur le modèle de « Kisan Saarathi ». Félicitant l’ICAR pour avoir apporté la recherche et la technologie à la ferme, Rupala a suggéré aux scientifiques de développer un mécanisme qui aide les pisciculteurs à connaître l’état de la pêche dans des blocs océaniques particuliers, similaire à la carte de santé des sols pour les agriculteurs.

Le ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar a déclaré que ‘Kisan Saarathi’ aiderait les agriculteurs à obtenir les bonnes informations au bon moment dans la langue de leur choix.

Tomar a également souligné la capacité du secteur agricole à atteindre les objectifs des cultures vivrières essentielles même pendant les périodes difficiles de Covid-19. Il a déclaré que les lois agricoles (suspendues par la Cour suprême depuis janvier) apporteraient non seulement une transformation révolutionnaire dans le secteur agricole, mais amélioreraient également les options de subsistance des agriculteurs.

Le ministre a préconisé une approche collective pour le développement de technologies permettant de résoudre efficacement divers problèmes et défis de la communauté agricole. Il a insisté sur la promotion de l’agriculture intégrée ainsi que des pratiques agricoles biologiques et naturelles.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.